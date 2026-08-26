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Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта
Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта
Армия России продвигается вперед, круша оборону украинских боевиков на ряде участков фронта. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации превысили 1400... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T13:31
2026-08-26T13:31
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Армия России продвигается вперед, круша оборону украинских боевиков на ряде участков фронта. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации превысили 1400 боевиков, сообщили в среду в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" разбили вражеские формирования на подходах к селам Толстодубово, Пролетарское, Садки и Кияница в Сумской области. Также в Харьковской области российские бойцы разгромили силы ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное, Бузово, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатино.В этой зоне ответственности российских войск за сутки было ликвидировано до 240 боевиков Зеленского, также уничтожен танк и 14 автомобилей, рассказали в ведомстве.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, истощив силы противника возле Пролетарского, Высшего Соленого Харьковской области, а также Богородичного, Сидорово, Маяков, Райгородка и Святогорска ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Благодаря профессиональной работе российских военных, разбиты боевики украинского режима возле Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки ДНР.В этом квадрате противник потерял за сутки свыше 215 боевиков, 25 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки "Центр" за сутки еще сильнее проломили оборону противника, продвинулись вперед. Личный состав ВСУ и техника уничтожены в районах населенных пунктов Райское, Андреевка, Дружковка, Славянка, Новогригоровка, Новотроицкое, Белозерское, Доброполье и Роганское ДНР.Подразделения группировки войск "Восток" также продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбивая вражеские позиции под Малиновкой, Маломихайловкой, Ивановкой, Васильковкой в Днепропетровской области, а также возле Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.В этом квадрате противник потерял свыше 345 боевиков, а также два броневика и три автомобиля, уточнили в пресс-службе.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Орехова, Димитрово, Новояковлевки, Червоной Криницы и Преображенки в Запорожской области.Ранее в среду сообщалось, что российские войска освободили сразу два населенных пункта - Писаревку в Сумской области и Неженку — в Запорожской.Также за минувшие сутки над регионами России военные сбили 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночьВ Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам "Одесса" и "Южный"ВСУ выпустили по Севастополю три ракеты "Фламинго"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии
Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта

Новости СВО: оборона ВСУ не выдерживает натиска российских войск

13:31 26.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Армия России продвигается вперед, круша оборону украинских боевиков на ряде участков фронта. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации превысили 1400 боевиков, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Север" разбили вражеские формирования на подходах к селам Толстодубово, Пролетарское, Садки и Кияница в Сумской области. Также в Харьковской области российские бойцы разгромили силы ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное, Бузово, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатино.
В этой зоне ответственности российских войск за сутки было ликвидировано до 240 боевиков Зеленского, также уничтожен танк и 14 автомобилей, рассказали в ведомстве.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, истощив силы противника возле Пролетарского, Высшего Соленого Харьковской области, а также Богородичного, Сидорово, Маяков, Райгородка и Святогорска ДНР.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 17 пикапов и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сводке.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Благодаря профессиональной работе российских военных, разбиты боевики украинского режима возле Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки ДНР.
В этом квадрате противник потерял за сутки свыше 215 боевиков, 25 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Центр" за сутки еще сильнее проломили оборону противника, продвинулись вперед. Личный состав ВСУ и техника уничтожены в районах населенных пунктов Райское, Андреевка, Дружковка, Славянка, Новогригоровка, Новотроицкое, Белозерское, Доброполье и Роганское ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 365 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", пять автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационная станция", - обозначили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Восток" также продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбивая вражеские позиции под Малиновкой, Маломихайловкой, Ивановкой, Васильковкой в Днепропетровской области, а также возле Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.
В этом квадрате противник потерял свыше 345 боевиков, а также два броневика и три автомобиля, уточнили в пресс-службе.
Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Орехова, Димитрово, Новояковлевки, Червоной Криницы и Преображенки в Запорожской области.
"Уничтожены до 30 военнослужащих, 32 автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы", - подытожили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в среду сообщалось, что российские войска освободили сразу два населенных пункта - Писаревку в Сумской области и Неженку — в Запорожской.
Также за минувшие сутки над регионами России военные сбили 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 вражеских дронов.
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Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОМинистерство обороны РФУкраинаВооруженные силы России
 
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