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Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта

Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта

Армия России продвигается вперед, круша оборону украинских боевиков на ряде участков фронта. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации превысили 1400... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T13:31

2026-08-26T13:31

2026-08-26T13:31

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Армия России продвигается вперед, круша оборону украинских боевиков на ряде участков фронта. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации превысили 1400 боевиков, сообщили в среду в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" разбили вражеские формирования на подходах к селам Толстодубово, Пролетарское, Садки и Кияница в Сумской области. Также в Харьковской области российские бойцы разгромили силы ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное, Бузово, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатино.В этой зоне ответственности российских войск за сутки было ликвидировано до 240 боевиков Зеленского, также уничтожен танк и 14 автомобилей, рассказали в ведомстве.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, истощив силы противника возле Пролетарского, Высшего Соленого Харьковской области, а также Богородичного, Сидорово, Маяков, Райгородка и Святогорска ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Благодаря профессиональной работе российских военных, разбиты боевики украинского режима возле Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки ДНР.В этом квадрате противник потерял за сутки свыше 215 боевиков, 25 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки "Центр" за сутки еще сильнее проломили оборону противника, продвинулись вперед. Личный состав ВСУ и техника уничтожены в районах населенных пунктов Райское, Андреевка, Дружковка, Славянка, Новогригоровка, Новотроицкое, Белозерское, Доброполье и Роганское ДНР.Подразделения группировки войск "Восток" также продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбивая вражеские позиции под Малиновкой, Маломихайловкой, Ивановкой, Васильковкой в Днепропетровской области, а также возле Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.В этом квадрате противник потерял свыше 345 боевиков, а также два броневика и три автомобиля, уточнили в пресс-службе.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Орехова, Димитрово, Новояковлевки, Червоной Криницы и Преображенки в Запорожской области.Ранее в среду сообщалось, что российские войска освободили сразу два населенных пункта - Писаревку в Сумской области и Неженку — в Запорожской.Также за минувшие сутки над регионами России военные сбили 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночьВ Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам "Одесса" и "Южный"ВСУ выпустили по Севастополю три ракеты "Фламинго"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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