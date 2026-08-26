https://crimea.ria.ru/20260826/armiya-rossii-osvobodila-dva-naselennykh-punkta-v-sumskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-1158819984.html

Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях

Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях

Российские войска освободили Писаревку в Сумской области и Неженку — в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T12:23

2026-08-26T12:23

2026-08-26T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Писаревку в Сумской области и Неженку — в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны.А бойцы группировки "Севера" установили контроль над Писаревкой. Накануне военнослужащие "Центра" освободили село Анновка Донецкой Народной Республики. А до этого российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – заявление МедведеваЕще три населенных пункта освободила армия России в ДНР, на Запорожье и СумщинеНовости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

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сумская область

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, вооруженные силы россии, украина, министерство обороны рф, сумская область, запорожская область