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Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях
Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях
Российские войска освободили Писаревку в Сумской области и Неженку — в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T12:23
2026-08-26T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Писаревку в Сумской области и Неженку — в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны.А бойцы группировки "Севера" установили контроль над Писаревкой. Накануне военнослужащие "Центра" освободили село Анновка Донецкой Народной Республики. А до этого российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – заявление МедведеваЕще три населенных пункта освободила армия России в ДНР, на Запорожье и СумщинеНовости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
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россия, новости сво, вооруженные силы россии, украина, министерство обороны рф, сумская область, запорожская область
Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях
Российские войска освободили Писаревку в Сумской области и Неженку — в Запорожской
12:23 26.08.2026 (обновлено: 12:27 26.08.2026)