https://crimea.ria.ru/20260826/8-chelovek-raneny-pri-udare-vsu-raketami-storm-shadow-vblizi-trts-v-donetske-1158837762.html

8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке

8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке - РИА Новости Крым, 26.08.2026

8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке

Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на район торгового центра "Донецк Сити". Об этом сообщил глава Донецкой... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T22:41

2026-08-26T22:41

2026-08-26T22:53

донецкая народная республика (днр)

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на район торгового центра "Донецк Сити". Об этом сообщил глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин.ТРЦ "Донецк сити", где находились люди, получил разрушения в результате массированного ракетного удара ВСУ, сообщалось ранее."В Киевском районе Донецка в результате атаки англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования "Storm Shadow/SCALP-EG" по району торгово-развлекательного центра "Донецк - Сити" ранения средней степени тяжести получили ребенок – девочка 2016 года рождения и женщина 1973 года рождения, пострадали девочка - подросток 2010 года рождения, женщина 1947 года рождения, мужчины 1987, 1981, 1977 и 1949 годов рождения", – написал Пушилин в своем канале в МАКС.Всего в регионе от атак ВСУ в среду количество раненых гражданских лиц составляет 11 человек, уточнил он. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.ТРЦ "Донецк Сити" - это крупнейший торгово-развлекательный центр города площадью более 115 тысяч квадратных метров.Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — СтахановСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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донецкая народная республика (днр), донецк, денис пушилин, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)