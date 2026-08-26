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8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке
8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке - РИА Новости Крым, 26.08.2026
8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке
Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на район торгового центра "Донецк Сити". Об этом сообщил глава Донецкой... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T22:41
2026-08-26T22:53
донецкая народная республика (днр)
донецк
денис пушилин
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на район торгового центра "Донецк Сити". Об этом сообщил глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин.ТРЦ "Донецк сити", где находились люди, получил разрушения в результате массированного ракетного удара ВСУ, сообщалось ранее."В Киевском районе Донецка в результате атаки англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования "Storm Shadow/SCALP-EG" по району торгово-развлекательного центра "Донецк - Сити" ранения средней степени тяжести получили ребенок – девочка 2016 года рождения и женщина 1973 года рождения, пострадали девочка - подросток 2010 года рождения, женщина 1947 года рождения, мужчины 1987, 1981, 1977 и 1949 годов рождения", – написал Пушилин в своем канале в МАКС.Всего в регионе от атак ВСУ в среду количество раненых гражданских лиц составляет 11 человек, уточнил он. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.ТРЦ "Донецк Сити" - это крупнейший торгово-развлекательный центр города площадью более 115 тысяч квадратных метров.Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — СтахановСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260826/raketnyy-udar-po-torgovomts-tsentru-v-donetske---chto-izvestno-1158833926.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, денис пушилин, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)
8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке

Восемь человек ранены после удара ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке – Пушилин

22:41 26.08.2026 (обновлено: 22:53 26.08.2026)
 
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Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на район торгового центра "Донецк Сити". Об этом сообщил глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин.
ТРЦ "Донецк сити", где находились люди, получил разрушения в результате массированного ракетного удара ВСУ, сообщалось ранее.
"В Киевском районе Донецка в результате атаки англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования "Storm Shadow/SCALP-EG" по району торгово-развлекательного центра "Донецк - Сити" ранения средней степени тяжести получили ребенок – девочка 2016 года рождения и женщина 1973 года рождения, пострадали девочка - подросток 2010 года рождения, женщина 1947 года рождения, мужчины 1987, 1981, 1977 и 1949 годов рождения", – написал Пушилин в своем канале в МАКС.
Всего в регионе от атак ВСУ в среду количество раненых гражданских лиц составляет 11 человек, уточнил он. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
ТРЦ "Донецк Сити" - это крупнейший торгово-развлекательный центр города площадью более 115 тысяч квадратных метров.
Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — Стаханов
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