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14 новорожденных погибли при пожаре в больнице в Пакистане - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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14 новорожденных погибли при пожаре в больнице в Пакистане
14 новорожденных погибли при пожаре в больнице в Пакистане - РИА Новости Крым, 26.08.2026
14 новорожденных погибли при пожаре в больнице в Пакистане
По меньшей мере 14 новорожденных скончались в результате пожара в больнице в Пакистане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T08:07
2026-08-26T08:07
новости
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происшествия
пакистан
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. По меньшей мере 14 новорожденных скончались в результате пожара в больнице в Пакистане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo.Уточняется, что пожар начался после того, как взорвался компрессор кондиционера в больнице в столице страны Исламабаде. На месте происшествия работают спасательные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, в мире, происшествия, пакистан, пожар
14 новорожденных погибли при пожаре в больнице в Пакистане

В Пакистане 14 новорожденных погибли при пожаре в больнице

08:07 26.08.2026
 
© AP Photo Fareed KhanАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© AP Photo Fareed Khan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. По меньшей мере 14 новорожденных скончались в результате пожара в больнице в Пакистане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo.
"По меньшей мере 14 новорожденных скончались после того, как пожар разгорелся в гинекологическом отделении пакистанского института медицинских наук (Pims)", - говорится в сообщении телеканала.
Уточняется, что пожар начался после того, как взорвался компрессор кондиционера в больнице в столице страны Исламабаде. На месте происшествия работают спасательные службы.
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НовостиВ миреПроисшествияПакистанПожар
 
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