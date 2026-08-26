https://crimea.ria.ru/20260826/12-aviabomb-i-tri-rakety-flamingo-sbili-nad-rossiyskoy-territoriey-za-sutki-1158822359.html

12 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки

12 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки - РИА Новости Крым, 26.08.2026

12 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки

За минувшие сутки над регионами России сбили 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T13:10

2026-08-26T13:10

2026-08-26T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над регионами России сбили 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны РФ, за сутки нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 141 районе.Удары наносились в том числе оперативно-тактической авиацией, БПЛА, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, добавили в оборонном ведомстве.Ранее сообщалось, что минувшей ночью противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотникаАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областяхЛогистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, атаки всу, ракета "фламинго", министерство обороны рф, вооруженные силы россии