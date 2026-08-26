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12 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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12 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки
12 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки - РИА Новости Крым, 26.08.2026
12 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки
За минувшие сутки над регионами России сбили 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T13:10
2026-08-26T13:10
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атаки всу
ракета "фламинго"
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над регионами России сбили 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны РФ, за сутки нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 141 районе.Удары наносились в том числе оперативно-тактической авиацией, БПЛА, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, добавили в оборонном ведомстве.Ранее сообщалось, что минувшей ночью противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотникаАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областяхЛогистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ
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новости сво, пво, атаки всу, ракета "фламинго", министерство обороны рф, вооруженные силы россии
12 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки

Средства ПВО сбили над регионами России 12 авиабомб и три ракеты "Фламинго" противника

13:10 26.08.2026
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над регионами России сбили 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, за сутки нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 141 районе.
Удары наносились в том числе оперативно-тактической авиацией, БПЛА, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.
Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе над Крымом.
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Новости СВОПВОАтаки ВСУРакета "Фламинго"Министерство обороны РФВооруженные силы России
 
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