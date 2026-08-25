Землетрясение у берегов Севастополя и режим ЧС в Ялте: главное за день
Землетрясение у берегов Севастополя и режим ЧС в Ялте из-за пожара – главное за день
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в горах возле Ялты
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Ялте ввели режим ЧС из-за масштабного лесного пожара. У берегов Севастополя произошло землетрясение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о новой волне мобилизации в РФ. Киевский режим продолжает смертельные террористические атаки на регионы России. Армия РФ освобождает населенные пункты в Донбассе и бьет по портам Украины. Пожар произршел на Амурском газохимическом комплексе. Ozon отменил постоплату заказов для поддержки продавцов после удара ВСУ на свои склады.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Режим ЧС в Ялте
В Крыму седьмой день продолжается ликвидация лесного пожара в районе Аутка в Ялте, сообщили в республиканском главке МЧС России. Указом главы Крыма Сергея Аксенова масштабному пожару во вторник присвоен статус природной ЧС регионального характера. Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах территории Ялтинского горнолесного заповедника. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюка.
Землетрясение у берегов Севастополя
У берегов Севастополя вечером во вторник, 25 августа произошло землетрясение магнитудой 2.9. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.
По ее информации, эпицентр был расположен в 15 километрах от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками.
Слухи о новой волне мобилизации в России
Слухи о подготовке к мобилизации в России являются информационными утками Киева, который таким образом пытается раскачать ситуацию в РФ. Такое заявление сделал 25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос RTVI о том, как в Кремле расценивают соответствующие сообщения.
Новые атаки ВСУ на регионы России
Два человека погибли и двое ранены из-за ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край. Обломки беспилотника упали на территорию ж/д станции Афипская, станция временно приостановила работу. Также повреждены дома, на нефтеперерабатывающем предприятии произошел пожар. После ночной атаки ВСУ на Ростовскую область поврежден Новошахтинский нефтезавод, предприятие приостановило работу. Мирная жительница погибла и еще четыре человека ранены из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Один мирный житель погиб и двое получили ранения после беспилотной атаки ВСУ на два села в Брянской области. Целенаправленным ударом украинского беспилотника ранены два сотрудника Запорожской АЭС.
Успехи армии России
Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Анновка в ДНР, суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили 1275 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по ряду военно-промышленных объектов, в том числе месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" и цехам сборки беспилотников, а также по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузу в "Южный", результате которого поражено судно и объекты портовой инфраструктуры, используемые ВСУ для разгрузки грузов военного назначения. Также поражены два сухогруза, четыре хранилища с военным имуществом и резервуары с топливом. Как подчеркнули в МО, таким образом армия России продолжает сокращать возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ.
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Пожар на Амурском газохимическом комплексе
Масштабный пожар произошел во вторник на территории Амурского газохимического комплекса, сообщили в пресс-службе предприятия. Девятнадцать пострадавших госпитализированы в больницы с травмами средней и высокой степени тяжести. Трех человек не удалось спасти. Еще более 100 человек получили травмы.
Отмена постоплаты заказов на Ozon
Российский маркетплейс Ozon после атак ВСУ на свои склады отключил постоплату заказов в 38 регионах России для поддержки пострадавших продавцов, сообщили во вторник в пресс-службе маркетплейса. Кроме того, до 22 сентября отменили штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки.