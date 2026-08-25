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Землетрясение у берегов Севастополя и режим ЧС в Ялте: главное за день

Землетрясение у берегов Севастополя и режим ЧС в Ялте: главное за день - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Землетрясение у берегов Севастополя и режим ЧС в Ялте: главное за день

В Ялте ввели режим ЧС из-за масштабного лесного пожара. У берегов Севастополя произошло землетрясение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Ялте ввели режим ЧС из-за масштабного лесного пожара. У берегов Севастополя произошло землетрясение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о новой волне мобилизации в РФ. Киевский режим продолжает смертельные террористические атаки на регионы России. Армия РФ освобождает населенные пункты в Донбассе и бьет по портам Украины. Пожар произршел на Амурском газохимическом комплексе. Ozon отменил постоплату заказов для поддержки продавцов после удара ВСУ на свои склады.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в ЯлтеВ Крыму седьмой день продолжается ликвидация лесного пожара в районе Аутка в Ялте, сообщили в республиканском главке МЧС России. Указом главы Крыма Сергея Аксенова масштабному пожару во вторник присвоен статус природной ЧС регионального характера. Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах территории Ялтинского горнолесного заповедника. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюка.Землетрясение у берегов СевастополяУ берегов Севастополя вечером во вторник, 25 августа произошло землетрясение магнитудой 2.9. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.По ее информации, эпицентр был расположен в 15 километрах от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками.Слухи о новой волне мобилизации в РоссииСлухи о подготовке к мобилизации в России являются информационными утками Киева, который таким образом пытается раскачать ситуацию в РФ. Такое заявление сделал 25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос RTVI о том, как в Кремле расценивают соответствующие сообщения.Новые атаки ВСУ на регионы РоссииДва человека погибли и двое ранены из-за ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край. Обломки беспилотника упали на территорию ж/д станции Афипская, станция временно приостановила работу. Также повреждены дома, на нефтеперерабатывающем предприятии произошел пожар. После ночной атаки ВСУ на Ростовскую область поврежден Новошахтинский нефтезавод, предприятие приостановило работу. Мирная жительница погибла и еще четыре человека ранены из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Один мирный житель погиб и двое получили ранения после беспилотной атаки ВСУ на два села в Брянской области. Целенаправленным ударом украинского беспилотника ранены два сотрудника Запорожской АЭС.Успехи армии РоссииРоссийские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Анновка в ДНР, суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили 1275 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по ряду военно-промышленных объектов, в том числе месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" и цехам сборки беспилотников, а также по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузу в "Южный", результате которого поражено судно и объекты портовой инфраструктуры, используемые ВСУ для разгрузки грузов военного назначения. Также поражены два сухогруза, четыре хранилища с военным имуществом и резервуары с топливом. Как подчеркнули в МО, таким образом армия России продолжает сокращать возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ.Пожар на Амурском газохимическом комплексеМасштабный пожар произошел во вторник на территории Амурского газохимического комплекса, сообщили в пресс-службе предприятия. Девятнадцать пострадавших госпитализированы в больницы с травмами средней и высокой степени тяжести. Трех человек не удалось спасти. Еще более 100 человек получили травмы.Отмена постоплаты заказов на OzonРоссийский маркетплейс Ozon после атак ВСУ на свои склады отключил постоплату заказов в 38 регионах России для поддержки пострадавших продавцов, сообщили во вторник в пресс-службе маркетплейса. Кроме того, до 22 сентября отменили штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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