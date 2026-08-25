https://crimea.ria.ru/20260825/yuvelirnaya-tochnost-boytsy-dnepra-unichtozhili-avto-s-lichnym-sostavom-vsu-1158789912.html

Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ

Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ

Расчет ударного беспилотника "Молния-2" группировки войск "Днепр" уничтожил автомобиль с группой инженерной разведки ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T22:55

2026-08-25T22:55

2026-08-25T22:55

группировка войск "днепр"

новости сво

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Расчет ударного беспилотника "Молния-2" группировки войск "Днепр" уничтожил автомобиль с группой инженерной разведки ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.Как рассказали в ведомстве, ранее российские войска на данном направлении нанесли авиаудар по мосту, в результате чего была серьезно нарушено снабжение подразделений ВСУ резервами, боеприпасами и топливом.Для выяснения состояния переправы и поиска путей объезда, а также с целью восстановления нарушенных логистических путей, противник направил к мосту группу инженерной разведки на автомобиле повышенной проходимости.Движение вражеских сил зафиксировали бойцы группировки "Днепр". По обнаруженной цели был нанесен точный удар с применением БПЛА самолетного типа "Молния-2". В результате автомобиль ВСУ вместе с личным составом группы инженерной разведки был уничтожен.Попытка противника наладить альтернативные пути снабжения была пресечена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" таранят вражеские БПЛА-разведчики – кадры МинобороныАрмия России движется вперед – страшные потери Киева за суткиМобильные огневые группы отряда "БАРС-11" отбивают атаки ВСУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, беспилотник (бпла, дрон), видео, министерство обороны рф, потери всу , видео