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Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ
Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ
Расчет ударного беспилотника "Молния-2" группировки войск "Днепр" уничтожил автомобиль с группой инженерной разведки ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T22:55
2026-08-25T22:55
группировка войск "днепр"
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
видео
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Расчет ударного беспилотника "Молния-2" группировки войск "Днепр" уничтожил автомобиль с группой инженерной разведки ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.Как рассказали в ведомстве, ранее российские войска на данном направлении нанесли авиаудар по мосту, в результате чего была серьезно нарушено снабжение подразделений ВСУ резервами, боеприпасами и топливом.Для выяснения состояния переправы и поиска путей объезда, а также с целью восстановления нарушенных логистических путей, противник направил к мосту группу инженерной разведки на автомобиле повышенной проходимости.Движение вражеских сил зафиксировали бойцы группировки "Днепр". По обнаруженной цели был нанесен точный удар с применением БПЛА самолетного типа "Молния-2". В результате автомобиль ВСУ вместе с личным составом группы инженерной разведки был уничтожен.Попытка противника наладить альтернативные пути снабжения была пресечена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" таранят вражеские БПЛА-разведчики – кадры МинобороныАрмия России движется вперед – страшные потери Киева за суткиМобильные огневые группы отряда "БАРС-11" отбивают атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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группировка войск "днепр", новости сво, беспилотник (бпла, дрон), видео, министерство обороны рф, потери всу , видео
Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ

Бойцы "Днепра" уничтожили автомобиль с личным составом ВСУ на Ореховском направлении

22:55 25.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Расчет ударного беспилотника "Молния-2" группировки войск "Днепр" уничтожил автомобиль с группой инженерной разведки ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, ранее российские войска на данном направлении нанесли авиаудар по мосту, в результате чего была серьезно нарушено снабжение подразделений ВСУ резервами, боеприпасами и топливом.
Для выяснения состояния переправы и поиска путей объезда, а также с целью восстановления нарушенных логистических путей, противник направил к мосту группу инженерной разведки на автомобиле повышенной проходимости.
Движение вражеских сил зафиксировали бойцы группировки "Днепр". По обнаруженной цели был нанесен точный удар с применением БПЛА самолетного типа "Молния-2". В результате автомобиль ВСУ вместе с личным составом группы инженерной разведки был уничтожен.
Попытка противника наладить альтернативные пути снабжения была пресечена.
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Группировка войск "Днепр"Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВидеоМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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