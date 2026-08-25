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Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины
Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины
Этой ночью в Киеве, Запорожье и Харькове гремели взрывы, есть повреждения. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T07:21
2026-08-25T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Этой ночью в Киеве, Запорожье и Харькове гремели взрывы, есть повреждения. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Так, по информации начальника подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, повреждены нежилые здания, там возникли пожары. Также повреждена проезжая часть дороги, возник пожар на открытой территории, есть разрушения.В Харькове, по сообщениям мэра города Игоря Терехова, зафиксировано попадание ракет по промышленной зоне в Основенском районе.По информации украинских СМИ, взрывы прогремели также в Киеве, Павлограде, Днепропетровске и Чернигове. В Одессе ночью звучала воздушная тревога.По информации Минобороны РФ, в течение прошедшего дня Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены сухогруз, доставивший на Украину груз военного назначения, три резервуара с горюче-смазочными материалами и четыре хранилища с военным имуществом а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения, и логистические центры, где хранились боеприпасы и военная техника.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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удары по украине, украина, новости сво, киев, харьков, запорожье
Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины

В Киеве и ряде городов Украины в ночь на вторник гремели взрывы

07:21 25.08.2026 (обновлено: 07:24 25.08.2026)
 
© Запорожская ОВАПожар в Запорожье на территории нежилых помещений
Пожар в Запорожье на территории нежилых помещений
© Запорожская ОВА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Этой ночью в Киеве, Запорожье и Харькове гремели взрывы, есть повреждения. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
Так, по информации начальника подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, повреждены нежилые здания, там возникли пожары. Также повреждена проезжая часть дороги, возник пожар на открытой территории, есть разрушения.
В Харькове, по сообщениям мэра города Игоря Терехова, зафиксировано попадание ракет по промышленной зоне в Основенском районе.
По информации украинских СМИ, взрывы прогремели также в Киеве, Павлограде, Днепропетровске и Чернигове. В Одессе ночью звучала воздушная тревога.
По информации Минобороны РФ, в течение прошедшего дня Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены сухогруз, доставивший на Украину груз военного назначения, три резервуара с горюче-смазочными материалами и четыре хранилища с военным имуществом а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения, и логистические центры, где хранились боеприпасы и военная техника.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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