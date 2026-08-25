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Взрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дронов
Взрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дронов - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Взрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дронов
Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации вражеского подразделения БПЛА у реки Ингулец на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Весь цикл от получения целеуказания до открытия огня занял минимальное время, подчеркивается в сообщении. Эффективность удара подтверждена кадрами объективного контроля, полученными с разведывательного беспилотника."В результате точного огневого поражения пункт временной дислокации операторов вражеских беспилотных летательных аппаратов, а также места хранения и подготовки БПЛА к применению, были уничтожены вместе со всем оборудованием и личным составом", – констатировали в МО.Расчеты гвардейского Костромского артиллерийского полка ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, позиций ВСУ, а также плавсредств противника, обнаруженных и вскрытых воздушной разведкой на правом берегу Днепра в Херсонской области, подчеркнули в министерстве. Боевое дежурство бойцы несут круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузуСпасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской областиРасчистить коридоры для армии РФ: как работают саперы на Запорожье
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новости сво, видео, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , видео
Взрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дронов
Костромские артиллеристы-десантники разбили пункт дислокации дронов ВСУ у реки Ингулец
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации вражеского подразделения БПЛА у реки Ингулец на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами воздушной разведки в районе реки Ингулец был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений БПЛА противника. Координаты целей были оперативно переданы артиллерийским расчетам. После получения боевой задачи расчет БМ-21 "Град" выдвинулся на огневую позицию, в кратчайшие сроки произвел наведение по полученным координатам и нанес огневой удар по заданному квадрату", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Весь цикл от получения целеуказания до открытия огня занял минимальное время, подчеркивается в сообщении. Эффективность удара подтверждена кадрами объективного контроля, полученными с разведывательного беспилотника.
"В результате точного огневого поражения пункт временной дислокации операторов вражеских беспилотных летательных аппаратов, а также места хранения и подготовки БПЛА к применению, были уничтожены вместе со всем оборудованием и личным составом", – констатировали в МО.
Расчеты гвардейского Костромского артиллерийского полка ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, позиций ВСУ, а также плавсредств противника, обнаруженных и вскрытых воздушной разведкой на правом берегу Днепра в Херсонской области, подчеркнули в министерстве. Боевое дежурство бойцы несут круглосуточно.
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