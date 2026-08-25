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ВСУ ударили по Белгородской области – один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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ВСУ ударили по Белгородской области – один человек погиб и четверо ранены
ВСУ ударили по Белгородской области – один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости Крым, 25.08.2026
ВСУ ударили по Белгородской области – один человек погиб и четверо ранены
Мирная жительница погибла и еще четыре человека ранены из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T12:57
2026-08-25T13:06
белгородская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла и еще четыре человека ранены из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.Кроме того, в Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон ударил по автомобилю – женщина получила множественные осколочные ранения ног, а у мужчины – акубаротравма.Также в поселке Пролетарский Ракитянского округа дрон атаковал спецтехнику – водитель получил осколочные ранения спины, уточнили в оперштабе.За неделю от обстрелов ВСУ погибли 46 человек, в том числе пятеро детей, также ранения разной степени тяжести получили более 360 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полторы сотни воздушных целей сбили над регионами РоссииВСУ обстреляли Богоявленский собор в Горловке во время службы – ранены священники и волонтерыРабота ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области
ВСУ ударили по Белгородской области – один человек погиб и четверо ранены

ВСУ атаковали Белгородскую область – один человек погиб и четверо ранены

12:57 25.08.2026 (обновлено: 13:06 25.08.2026)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел в Белгородской области
Обстрел в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла и еще четыре человека ранены из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от детонации дрона погибла женщина. <…> В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона женщина получила осколочные ранения бедра и шеи <…>", – сказано в сообщении.
Кроме того, в Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон ударил по автомобилю – женщина получила множественные осколочные ранения ног, а у мужчины – акубаротравма.
Также в поселке Пролетарский Ракитянского округа дрон атаковал спецтехнику – водитель получил осколочные ранения спины, уточнили в оперштабе.
За неделю от обстрелов ВСУ погибли 46 человек, в том числе пятеро детей, также ранения разной степени тяжести получили более 360 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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Белгородская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской области
 
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