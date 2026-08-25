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ВСУ ударили по Белгородской области – один человек погиб и четверо ранены
ВСУ ударили по Белгородской области – один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости Крым, 25.08.2026
ВСУ ударили по Белгородской области – один человек погиб и четверо ранены
Мирная жительница погибла и еще четыре человека ранены из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T12:57
2026-08-25T12:57
2026-08-25T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла и еще четыре человека ранены из-за террористических атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.Кроме того, в Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон ударил по автомобилю – женщина получила множественные осколочные ранения ног, а у мужчины – акубаротравма.Также в поселке Пролетарский Ракитянского округа дрон атаковал спецтехнику – водитель получил осколочные ранения спины, уточнили в оперштабе.За неделю от обстрелов ВСУ погибли 46 человек, в том числе пятеро детей, также ранения разной степени тяжести получили более 360 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полторы сотни воздушных целей сбили над регионами РоссииВСУ обстреляли Богоявленский собор в Горловке во время службы – ранены священники и волонтерыРабота ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области
ВСУ ударили по Белгородской области – один человек погиб и четверо ранены
ВСУ атаковали Белгородскую область – один человек погиб и четверо ранены
12:57 25.08.2026 (обновлено: 13:06 25.08.2026)