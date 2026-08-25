https://crimea.ria.ru/20260825/vsu-tselenapravlenno-atakovali-zaporozhskuyu-aes--raneny-dva-sotrudnika-1158799647.html

ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника

ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника - РИА Новости Крым, 25.08.2026

ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника

Украинский беспилотник атаковал гидротехнические сооружения Запорожской атомной электростанции, ранены два сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T16:15

2026-08-25T16:15

2026-08-25T16:15

заэс (запорожская атомная электростанция)

атаки всу

новости сво

происшествия

обстрелы всу

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139534272_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_f3e9ea6a8db105d4dc67d3ade0125e13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал гидротехнические сооружения Запорожской атомной электростанции, ранены два сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести. Оба сотрудника были оперативно эвакуированы в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние пострадавших находится под контролем врачей, добавили в пресс-службе.Как отметили на ЗАЭС, удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта.Киевский режим регулярно атакует Запорожскую АЭС и город Энергодар. Утром 18 августа нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 17 пострадали. Погибший работал атомщиком на ЗАЭС.12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе в результате украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Киев сорвал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС - ЛихачевУкраинский дрон атаковал персонал Запорожской АЭСМины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, новости сво, происшествия, обстрелы всу, новости