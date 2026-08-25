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ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника
ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника - РИА Новости Крым, 25.08.2026
ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника
Украинский беспилотник атаковал гидротехнические сооружения Запорожской атомной электростанции, ранены два сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T16:15
2026-08-25T16:15
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал гидротехнические сооружения Запорожской атомной электростанции, ранены два сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести. Оба сотрудника были оперативно эвакуированы в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние пострадавших находится под контролем врачей, добавили в пресс-службе.Как отметили на ЗАЭС, удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта.Киевский режим регулярно атакует Запорожскую АЭС и город Энергодар. Утром 18 августа нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 17 пострадали. Погибший работал атомщиком на ЗАЭС.12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе в результате украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Киев сорвал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС - ЛихачевУкраинский дрон атаковал персонал Запорожской АЭСМины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, новости сво, происшествия, обстрелы всу, новости
ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника

Украинские беспилотники нанесли удар по Запорожской АЭС – ранены два сотрудника станции

16:15 25.08.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал гидротехнические сооружения Запорожской атомной электростанции, ранены два сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
"В результате целенаправленной атаки украинского беспилотника получили ранения два сотрудника Запорожской АЭС. Атака произошла в районе гидротехнических сооружений станции в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности", - говорится в сообщении.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести. Оба сотрудника были оперативно эвакуированы в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние пострадавших находится под контролем врачей, добавили в пресс-службе.
Как отметили на ЗАЭС, удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта.
"Атаки на сотрудников станции, находящихся при исполнении своих обязанностей, создают непосредственную угрозу жизни людей и безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнули там.
Киевский режим регулярно атакует Запорожскую АЭС и город Энергодар. Утром 18 августа нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 17 пострадали. Погибший работал атомщиком на ЗАЭС.
12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе в результате украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.
3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.
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Киев сорвал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС - Лихачев
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Атаки ВСУНовости СВОПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
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