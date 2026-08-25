ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника
Украинские беспилотники нанесли удар по Запорожской АЭС – ранены два сотрудника станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал гидротехнические сооружения Запорожской атомной электростанции, ранены два сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
"В результате целенаправленной атаки украинского беспилотника получили ранения два сотрудника Запорожской АЭС. Атака произошла в районе гидротехнических сооружений станции в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности", - говорится в сообщении.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести. Оба сотрудника были оперативно эвакуированы в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние пострадавших находится под контролем врачей, добавили в пресс-службе.
Как отметили на ЗАЭС, удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта.
"Атаки на сотрудников станции, находящихся при исполнении своих обязанностей, создают непосредственную угрозу жизни людей и безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнули там.
Киевский режим регулярно атакует Запорожскую АЭС и город Энергодар. Утром 18 августа нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 17 пострадали. Погибший работал атомщиком на ЗАЭС.
12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе в результате украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.
3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.
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