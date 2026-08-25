https://crimea.ria.ru/20260825/vsu-distantsionno-miniruyut-dorogi-i-polya-na-khersonschine-1158796369.html

ВСУ дистанционно минируют дороги и поля на Херсонщине

ВСУ дистанционно минируют дороги и поля на Херсонщине - РИА Новости Крым, 25.08.2026

ВСУ дистанционно минируют дороги и поля на Херсонщине

Украинские боевики дистанционно минируют дороги и поля в тыловых районах с помощью дронов, которые доставляют и сбрасывают замаскированные боеприпасы. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T14:55

2026-08-25T14:55

2026-08-25T15:09

херсонская область

новости

новые регионы россии

владимир сальдо

всу (вооруженные силы украины)

мины

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/19/1158795524_0:341:886:839_1920x0_80_0_0_d61c580cdb1da69c079108b0fa1973c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики дистанционно минируют дороги и поля в тыловых районах с помощью дронов, которые доставляют и сбрасывают замаскированные боеприпасы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТРК "Таврия".По словам губернатора, на вид мина может быть похожа кусок дерева, пенек или другой безобидный предмет. Внутри нее установлен взрыватель, срабатывающий при приближении автомобиля, мотоцикла или человека с металлическими предметами.Обнаружив предмет, нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке специалистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские саперы разминируют Херсонскую область с помощью роботовРасчистить коридоры для армии РФ: как работают саперы на ЗапорожьеСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, новые регионы россии, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), мины