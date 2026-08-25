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ВСУ дистанционно минируют дороги и поля на Херсонщине
ВСУ дистанционно минируют дороги и поля на Херсонщине - РИА Новости Крым, 25.08.2026
ВСУ дистанционно минируют дороги и поля на Херсонщине
Украинские боевики дистанционно минируют дороги и поля в тыловых районах с помощью дронов, которые доставляют и сбрасывают замаскированные боеприпасы. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T14:55
2026-08-25T14:55
2026-08-25T15:09
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики дистанционно минируют дороги и поля в тыловых районах с помощью дронов, которые доставляют и сбрасывают замаскированные боеприпасы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТРК "Таврия".По словам губернатора, на вид мина может быть похожа кусок дерева, пенек или другой безобидный предмет. Внутри нее установлен взрыватель, срабатывающий при приближении автомобиля, мотоцикла или человека с металлическими предметами.Обнаружив предмет, нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке специалистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские саперы разминируют Херсонскую область с помощью роботовРасчистить коридоры для армии РФ: как работают саперы на ЗапорожьеСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
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херсонская область, новости, новые регионы россии, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), мины
ВСУ дистанционно минируют дороги и поля на Херсонщине
ВСУ дистанционном минируют поля и дороги в Херсонской области с помощью дронов – Сальдо
14:55 25.08.2026 (обновлено: 15:09 25.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики дистанционно минируют дороги и поля в тыловых районах с помощью дронов, которые доставляют и сбрасывают замаскированные боеприпасы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТРК "Таврия".
По словам губернатора, на вид мина может быть похожа кусок дерева, пенек или другой безобидный предмет. Внутри нее установлен взрыватель, срабатывающий при приближении автомобиля, мотоцикла или человека с металлическими предметами.
"Прошу всех предельно внимательно смотреть под ноги и на дорогу. Если заметили незнакомый предмет, которого раньше на этом месте не было, не подходите, не трогайте и не пытайтесь самостоятельно его перемещать или обезвреживать", - предупредил Сальдо.
Обнаружив предмет, нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке специалистам.
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