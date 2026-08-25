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ВСУ атаковали два села в Брянской области – один человек погиб и двое ранены

ВСУ атаковали два села в Брянской области – один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 25.08.2026

ВСУ атаковали два села в Брянской области – один человек погиб и двое ранены

Один мирный житель погиб и двое получили ранения после беспилотной атаки ВСУ на два села в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T12:37

2026-08-25T12:37

2026-08-25T13:05

новости

егор ковальчук

брянская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и двое получили ранения после беспилотной атаки ВСУ на два села в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Кроме того, в селе Сопычи Погарского районе из-за взрыва беспилотника ранение получил мужчина. С множественными осколочными ранениями он госпитализирован в больницу, добавил Ковальчук.Ранее в одном из поселков Брянской области вражеский дрон атаковал торговый центр и здание общепита, ранены трое мирных жителей. Также в результате атаки ВСУ на Брянскую область погибла местная жительница, еще четверо человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ упал на детский центр в Краснодаре: двое детей погибли и семеро ранены46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУРабота ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУ

брянская область

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2026

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новости, егор ковальчук, брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу