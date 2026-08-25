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ВСУ атаковали два села в Брянской области – один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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ВСУ атаковали два села в Брянской области – один человек погиб и двое ранены
ВСУ атаковали два села в Брянской области – один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 25.08.2026
ВСУ атаковали два села в Брянской области – один человек погиб и двое ранены
Один мирный житель погиб и двое получили ранения после беспилотной атаки ВСУ на два села в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T12:37
2026-08-25T13:05
новости
егор ковальчук
брянская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и двое получили ранения после беспилотной атаки ВСУ на два села в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Кроме того, в селе Сопычи Погарского районе из-за взрыва беспилотника ранение получил мужчина. С множественными осколочными ранениями он госпитализирован в больницу, добавил Ковальчук.Ранее в одном из поселков Брянской области вражеский дрон атаковал торговый центр и здание общепита, ранены трое мирных жителей. Также в результате атаки ВСУ на Брянскую область погибла местная жительница, еще четверо человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ упал на детский центр в Краснодаре: двое детей погибли и семеро ранены46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУРабота ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУ
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новости, егор ковальчук, брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ атаковали два села в Брянской области – один человек погиб и двое ранены

ВСУ атаковали два населенных пункта в Брянской области – один человек погиб и двое ранены

12:37 25.08.2026 (обновлено: 13:05 25.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и двое получили ранения после беспилотной атаки ВСУ на два села в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Дрон-камикадзе попал в жилой дом в селе Демьянки Стародубского района. Большое горе – погиб хозяин. Глубокие соболезнования родным. Семье будет оказана необходимая помощь и поддержка. Ранена местная жительница, она госпитализирована", – написал он в своем канале МАКС.
Кроме того, в селе Сопычи Погарского районе из-за взрыва беспилотника ранение получил мужчина. С множественными осколочными ранениями он госпитализирован в больницу, добавил Ковальчук.
Ранее в одном из поселков Брянской области вражеский дрон атаковал торговый центр и здание общепита, ранены трое мирных жителей. Также в результате атаки ВСУ на Брянскую область погибла местная жительница, еще четверо человек получили ранения.
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НовостиЕгор КовальчукБрянская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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