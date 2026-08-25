https://crimea.ria.ru/20260825/vs-rf-porazili-tanker-v-portu-yuzhnyy-i-sukhogruz-v-portu-odessa-1158794553.html

В Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам Одесса и "Южный"

В Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам Одесса и "Южный" - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам Одесса и "Южный"

Вооруженные силы России продолжают сокращать возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ и поразили еще один танкер и сухогруз беспилотниками РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T14:11

2026-08-25T14:11

2026-08-25T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают сокращать возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ и поразили еще один танкер и сухогруз беспилотниками "Герань – 4 Сикер". Об этом сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что удары, в результате которых на украинских судах возник пожар, нанесены в целях снизить возможности транспортировки вооружения и военной техники для вооруженных сил Украины.Ранее в МО РФ сообщали, что ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузу в "Южный", результате которого поражено судно и объекты портовой инфраструктуры, используемые ВСУ для разгрузки грузов военного назначения.Также в этот день сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военной промышленности, логистическим центрам и объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ, а также по складам боеприпасов, месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", цехам сборки, местам хранения дронов и комплектующих к ним и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиУдары по Украине эффективны и своевременны – Путин"Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, одесская область, вооруженные силы россии, потери всу