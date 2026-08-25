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В Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам Одесса и "Южный" - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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В Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам Одесса и "Южный"
В Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам Одесса и "Южный" - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам Одесса и "Южный"
Вооруженные силы России продолжают сокращать возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ и поразили еще один танкер и сухогруз беспилотниками РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T14:11
2026-08-25T14:19
новости сво
одесса
одесская область
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают сокращать возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ и поразили еще один танкер и сухогруз беспилотниками "Герань – 4 Сикер". Об этом сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что удары, в результате которых на украинских судах возник пожар, нанесены в целях снизить возможности транспортировки вооружения и военной техники для вооруженных сил Украины.Ранее в МО РФ сообщали, что ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузу в "Южный", результате которого поражено судно и объекты портовой инфраструктуры, используемые ВСУ для разгрузки грузов военного назначения.Также в этот день сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военной промышленности, логистическим центрам и объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ, а также по складам боеприпасов, месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", цехам сборки, местам хранения дронов и комплектующих к ним и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиУдары по Украине эффективны и своевременны – Путин"Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, одесса, одесская область, вооруженные силы россии, потери всу
В Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам Одесса и "Южный"

ВС России поразили в порту Одесса сухогруз и танкер в порту "Южный" – Минобороны

14:11 25.08.2026 (обновлено: 14:19 25.08.2026)
 
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
Пожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают сокращать возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ и поразили еще один танкер и сухогруз беспилотниками "Герань – 4 Сикер". Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" по судну типа "танкер" в порту Южный в Одесской области и судну типа "сухогруз" в порту Одесса", – сообщили в российском военном ведомстве.
Отмечается, что удары, в результате которых на украинских судах возник пожар, нанесены в целях снизить возможности транспортировки вооружения и военной техники для вооруженных сил Украины.
Ранее в МО РФ сообщали, что ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузу в "Южный", результате которого поражено судно и объекты портовой инфраструктуры, используемые ВСУ для разгрузки грузов военного назначения.
Также в этот день сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военной промышленности, логистическим центрам и объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ, а также по складам боеприпасов, месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", цехам сборки, местам хранения дронов и комплектующих к ним и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
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Новости СВООдессаОдесская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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