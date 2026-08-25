https://crimea.ria.ru/20260825/vs-rf-nanesli-gruppovoy-udar-po-infrastrukture-porta-pod-odessoy-i-sukhogruzu-1158783659.html

ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузу

ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузу - РИА Новости Крым, 25.08.2026

ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузу

Вооруженные силы России в ночь на вторник групповыми ударами поразили сухогруз с грузом для ВСУ, а также объекты инфраструктуры в порту "Южный" на Украине. Об... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T09:52

2026-08-25T09:52

2026-08-25T09:52

новости сво

удары по украине

потери всу

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министерство обороны рф

одесская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник групповыми ударами поразили сухогруз с грузом для ВСУ, а также объекты инфраструктуры в порту "Южный" на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России."Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ", – сказано в сообщении.ВС РФ регулярно наносят удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. В частности накануне в результате ударов в порту "Южный" Одесской области поражены танкер, резервуары с топливом для ВСУ, хранилища с имуществом военного назначения, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска ударили по резервуарам с ГСМ и портовой инфраструктуре под ОдессойУдары по Украине эффективны и своевременны – ПутинРоссийские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20260825/vzryvy-progremeli-v-kieve-i-ryade-gorodov-ukrainy-1158780287.html

одесская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, одесская область