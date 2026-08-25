Рейтинг@Mail.ru
Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260825/vlasti-sevastopolya-predupredili-o-strelbe-v-gorode-i-vzryvakh-v-bukhtakh-1158805384.html
Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах
Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах
Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T18:52
2026-08-25T18:52
новости севастополя
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156837381_0:0:1745:982_1920x0_80_0_0_bffb48efa5d70473438f0ae3256cefd4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – добавил глава региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156837381_194:0:1745:1163_1920x0_80_0_0_ea21da2512ab0fbede1b697ce1e7f7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах

Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев

18:52 25.08.2026
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Канал Владимира Константинова в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – написал он в своем канале в МАКС.

По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – добавил глава региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СевастополяСевастопольУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:3239 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
20:21Как проходит диспансеризация в Крыму
20:11В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
19:55Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
19:38Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год
19:22Ремонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак
19:10На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник
18:52Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах
18:40Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
18:27Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины
18:16Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех
18:09Глава ЦРУ прибыл в Москву
17:59Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества
17:46Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько
17:39Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов
17:19Глава турецкой судоходной компании обвинил Украину в пиратстве
17:02В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать
16:55Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС
16:30Взрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дронов
16:15ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника
Лента новостейМолния