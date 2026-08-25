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В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать
В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать
В Ялте вечером во вторник, 25 августа, будет громко из-за учений военных. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба курорта. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T17:02
2026-08-25T17:02
2026-08-25T17:02
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учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Ялте вечером во вторник, 25 августа, будет громко из-за учений военных. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.Гостей и жителей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических ученияхВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать
В Ялте вечером 25 августа будет громко из-за учений военных – ЕДДС