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В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать
В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать
В Ялте вечером во вторник, 25 августа, будет громко из-за учений военных. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба курорта. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T17:02
2026-08-25T17:02
новости крыма
ялта
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Ялте вечером во вторник, 25 августа, будет громко из-за учений военных. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.Гостей и жителей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических ученияхВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
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РИА Новости Крым
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новости крыма, ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать

В Ялте вечером 25 августа будет громко из-за учений военных – ЕДДС

17:02 25.08.2026
 
© РИА Новости КрымВид на Ялту со смотровой площадки на вершине горы Пендикюль
Вид на Ялту со смотровой площадки на вершине горы Пендикюль - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Ялте вечером во вторник, 25 августа, будет громко из-за учений военных. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.
"В западном районе муниципального округа может быть шумно с 17 до 22 часов. Проводятся учения", – сказано в сообщении.
Гостей и жителей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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Новости КрымаЯлтаУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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