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В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать

В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать

В Ялте вечером во вторник, 25 августа, будет громко из-за учений военных. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба курорта. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T17:02

2026-08-25T17:02

2026-08-25T17:02

новости крыма

ялта

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Ялте вечером во вторник, 25 августа, будет громко из-за учений военных. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.Гостей и жителей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических ученияхВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя