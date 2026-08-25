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В центре и на востоке Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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В центре и на востоке Крыма работает ПВО
В центре и на востоке Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В центре и на востоке Крыма работает ПВО
В Крыму работают системы противовоздушной обороны в центральных районах и на востоке полуострова – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T23:32
2026-08-25T23:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны в центральных районах и на востоке полуострова – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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В центре и на востоке Крыма работает ПВО

В центре и на востоке Крыма работает ПВО – в регионе беспилотная опасность

23:32 25.08.2026 (обновлено: 23:47 25.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны в центральных районах и на востоке полуострова – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! В центральных и восточных районах Республики Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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