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В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей
В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей
В Севастополе расследуют уголовное дело о мошенничестве при поставках материалов для нанесения дорожной разметки, ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T11:37
2026-08-25T11:37
севастополь
новости севастополя
мошенничество
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расследуют уголовное дело о мошенничестве при поставках материалов для нанесения дорожной разметки, ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным ведомства, "Севастопольский автодор" закупил дорожную краску и термопластик для нанесения дорожной разметки на общую сумму 1,5 миллиона рублей.Нарушение выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки. По материалам надзорного ведомства в отношении должностного лица фирмы-поставщика возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хищение 8 млрд на строительстве Центра гимнастики в Сочи: дело ушло в судВ Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублейВ Крыму подрядчик похитил на ремонте стадиона 45 млн рублей
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севастополь, новости севастополя, мошенничество, прокуратура города севастополя, закон и право
В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей

В Севастополе фирму уличили в мошенничестве при поставке материалов для дорожной разметки

11:37 25.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДорожная разметка
Дорожная разметка - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расследуют уголовное дело о мошенничестве при поставках материалов для нанесения дорожной разметки, ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным ведомства, "Севастопольский автодор" закупил дорожную краску и термопластик для нанесения дорожной разметки на общую сумму 1,5 миллиона рублей.
В рамках исполнения контрактов в целях подтверждения надлежащего состояния поставляемой продукции, а также получения оплат за нее, компания-поставщик предоставила в адрес бюджетного учреждения подложные паспорта качества.
Нарушение выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки. По материалам надзорного ведомства в отношении должностного лица фирмы-поставщика возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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СевастопольНовости СевастополяМошенничествоПрокуратура города СевастополяЗакон и право
 
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