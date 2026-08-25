https://crimea.ria.ru/20260825/v-sevastopole-rassleduyut-moshennichestvo-s-dorozhnoy-razmetkoy-na-15-mln-rubley-1158788464.html

В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей

В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей

В Севастополе расследуют уголовное дело о мошенничестве при поставках материалов для нанесения дорожной разметки, ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T11:37

2026-08-25T11:37

2026-08-25T11:37

севастополь

новости севастополя

мошенничество

прокуратура города севастополя

закон и право

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110640/39/1106403909_0:82:2500:1488_1920x0_80_0_0_91b34e0ea34b5bba66de99ba852ecceb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расследуют уголовное дело о мошенничестве при поставках материалов для нанесения дорожной разметки, ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным ведомства, "Севастопольский автодор" закупил дорожную краску и термопластик для нанесения дорожной разметки на общую сумму 1,5 миллиона рублей.Нарушение выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки. По материалам надзорного ведомства в отношении должностного лица фирмы-поставщика возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хищение 8 млрд на строительстве Центра гимнастики в Сочи: дело ушло в судВ Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублейВ Крыму подрядчик похитил на ремонте стадиона 45 млн рублей

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, мошенничество, прокуратура города севастополя, закон и право