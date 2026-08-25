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В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей
В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей
В Севастополе расследуют уголовное дело о мошенничестве при поставках материалов для нанесения дорожной разметки, ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T11:37
2026-08-25T11:37
2026-08-25T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расследуют уголовное дело о мошенничестве при поставках материалов для нанесения дорожной разметки, ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным ведомства, "Севастопольский автодор" закупил дорожную краску и термопластик для нанесения дорожной разметки на общую сумму 1,5 миллиона рублей.Нарушение выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки. По материалам надзорного ведомства в отношении должностного лица фирмы-поставщика возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хищение 8 млрд на строительстве Центра гимнастики в Сочи: дело ушло в судВ Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублейВ Крыму подрядчик похитил на ремонте стадиона 45 млн рублей
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севастополь, новости севастополя, мошенничество, прокуратура города севастополя, закон и право
В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей
В Севастополе фирму уличили в мошенничестве при поставке материалов для дорожной разметки