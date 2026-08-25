https://crimea.ria.ru/20260825/v-sevastopole-26-avgusta-ogranichat-podachu-elektroenergii-biznesu-1158799448.html
В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу
В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу
Предпринимателям в Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии в среду, 26 августа. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T16:07
2026-08-25T16:07
2026-08-25T16:23
новости севастополя
севастополь
электросети
электричество
электроэнергия
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155494505_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_389eae51dd77636da288cc41694172c6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Предпринимателям в Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии в среду, 26 августа. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".На предприятии подчеркнули, что мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность, добавили в "Севастопольэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять населенных пунктов обесточены под СимферополемВ Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабженияСевастопольские интернет-провайдеры и операторы мобильной связи готовы идти на встречу абонентам из-за отключений света
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155494505_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_7ff9a4e0dfeb4d38e69b01f07e443fa7.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, электросети, электричество, электроэнергия, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу
Ограничения в потреблении электроэнергии введут для предпринимателей Севастополя в среду
16:07 25.08.2026 (обновлено: 16:23 25.08.2026)