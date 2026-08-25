https://crimea.ria.ru/20260825/v-sevastopole-26-avgusta-ogranichat-podachu-elektroenergii-biznesu-1158799448.html

В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу

В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу

Предпринимателям в Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии в среду, 26 августа. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T16:07

2026-08-25T16:07

2026-08-25T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Предпринимателям в Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии в среду, 26 августа. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".На предприятии подчеркнули, что мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность, добавили в "Севастопольэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять населенных пунктов обесточены под СимферополемВ Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабженияСевастопольские интернет-провайдеры и операторы мобильной связи готовы идти на встречу абонентам из-за отключений света

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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