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В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу
В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу
Предпринимателям в Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии в среду, 26 августа. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T16:07
2026-08-25T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Предпринимателям в Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии в среду, 26 августа. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".На предприятии подчеркнули, что мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность, добавили в "Севастопольэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять населенных пунктов обесточены под СимферополемВ Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабженияСевастопольские интернет-провайдеры и операторы мобильной связи готовы идти на встречу абонентам из-за отключений света
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новости севастополя, севастополь, электросети, электричество, электроэнергия, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу

Ограничения в потреблении электроэнергии введут для предпринимателей Севастополя в среду

16:07 25.08.2026 (обновлено: 16:23 25.08.2026)
 
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Ремонт электросетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Предпринимателям в Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии в среду, 26 августа. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя... 26 августа с 08:00 до 21:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", – говорится в сообщении.
На предприятии подчеркнули, что мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.
За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность, добавили в "Севастопольэнерго".
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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