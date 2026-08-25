В селах и деревнях России появятся передвижные аптеки
С 1 сентября в малых населенных пунктах России появятся передвижные аптеки – Кабмин
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАптека
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В малых населенных пунктах России, где нет стационарных аптек, появятся передвижные аптечные пункты. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Сообщается на сайте Кабмина.
"С 1 сентября в России начнется эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий. В передвижных аптеках будут продаваться наиболее востребованные препараты", - сказано в сообщении.
При этом препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требующие особых условий хранения, в передвижных аптечных пунктах продаваться не будут, указали в пресс-службе Кабмина.
Пилотный проект пройдет в населенных пунктах, где нет стационарных аптек и продлится до 1 сентября 2029 года с перспективой перехода на постоянную основу. В нем смогут принять участие аптеки, имеющие лицензию не менее трех лет: потребуется подать соответствующее заявление и разрешение Росздравнадзора. Кроме того, руководитель региона должен подать ходатайство в Минздрав о включении его субъекта в эксперимент.
О планах по созданию передвижных аптечных пунктов, которые будут доставлять лекарства в села, деревни и поселки, где нет стационарных аптек, в конце минувшего года сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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