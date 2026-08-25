https://crimea.ria.ru/20260825/v-selakh-i-derevnyakh-rossii-poyavyatsya-peredvizhnye-apteki-1158788123.html

В селах и деревнях России появятся передвижные аптеки

В селах и деревнях России появятся передвижные аптеки - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В селах и деревнях России появятся передвижные аптеки

В малых населенных пунктах России, где нет стационарных аптек, появятся передвижные аптечные пункты. Соответствующее постановление подписал председатель... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T11:20

2026-08-25T11:20

2026-08-25T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В малых населенных пунктах России, где нет стационарных аптек, появятся передвижные аптечные пункты. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Сообщается на сайте Кабмина.При этом препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требующие особых условий хранения, в передвижных аптечных пунктах продаваться не будут, указали в пресс-службе Кабмина.Пилотный проект пройдет в населенных пунктах, где нет стационарных аптек и продлится до 1 сентября 2029 года с перспективой перехода на постоянную основу. В нем смогут принять участие аптеки, имеющие лицензию не менее трех лет: потребуется подать соответствующее заявление и разрешение Росздравнадзора. Кроме того, руководитель региона должен подать ходатайство в Минздрав о включении его субъекта в эксперимент.О планах по созданию передвижных аптечных пунктов, которые будут доставлять лекарства в села, деревни и поселки, где нет стационарных аптек, в конце минувшего года сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России расширили список жизненно необходимых лекарствВ Европе начался дефицит лекарствВ Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, здравоохранение в россии, аптека, правительство россии