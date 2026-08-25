Рейтинг@Mail.ru
В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260825/v-minselkhoze-rossii-sozdali-opershtab-dlya-perenapravleniya-eksporta-produktsii-1158793290.html
В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции
В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции
В Минсельхозе России создан оперативный штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Об этом сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T22:42
2026-08-25T22:42
минсельхоз рф
экспорт
россия
новости
агропромышленный комплекс (апк)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125137102_0:0:3281:1846_1920x0_80_0_0_b3fafedfb8886875265544f51d0286e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Минсельхозе России создан оперативный штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.Руководителем штаба назначен замминистра Максим Боровой. В состав оперштаба вошли представители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых союзов.Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, исходя из географии и экономики перевозок, добавили в пресс-службе.Федеральный центр развития экспорта продукции российского АПК "Агроэкспорт" ранее сообщил, что за прошедший сельскохозяйственный сезон Россия поставила на мировые рынки 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди ключевых экспортеров данного вида зерновых в мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Профицит зерна: какие меры господдержки нужны КрымуАграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зернаВ Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125137102_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_7069cd6465363543338bd803bfcfa3f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минсельхоз рф, экспорт, россия, новости, агропромышленный комплекс (апк)
В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции

В Минсельхозе России создан оперативный штаб для переориентации экспорта агропродукции

22:42 25.08.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы с полей разгружаются из зерновоза на сушильном комплексе
Зерна пшеницы с полей разгружаются из зерновоза на сушильном комплексе - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Минсельхозе России создан оперативный штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"В Минсельхозе создан оперативный штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции. Штаб сформирован для выработки оперативных решений по переориентации грузовых потоков и устранению логистических ограничений при транспортировке сельхозпродукции", – говорится в сообщении.
Руководителем штаба назначен замминистра Максим Боровой. В состав оперштаба вошли представители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых союзов.
"Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений", – указали в ведомстве.
Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, исходя из географии и экономики перевозок, добавили в пресс-службе.
Федеральный центр развития экспорта продукции российского АПК "Агроэкспорт" ранее сообщил, что за прошедший сельскохозяйственный сезон Россия поставила на мировые рынки 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди ключевых экспортеров данного вида зерновых в мире.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму
Аграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зерна
В Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна
 
Минсельхоз РФЭкспортРоссияНовостиАгропромышленный комплекс (АПК)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
23:32В центре и на востоке Крыма работает ПВО
23:07Землетрясение у берегов Севастополя и режим ЧС в Ялте: главное за день
22:55Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ
22:42В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции
22:21Где заправиться в Севастополе в среду
22:08Крымский мост: обстановка на объекте вечером 25 августа
21:56Как правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта
21:35В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России
21:20"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции
21:10Как школы Симферополя готовят к новому учебному году
20:57У берегов Севастополя произошло землетрясение
20:3239 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
20:21Как проходит диспансеризация в Крыму
20:11В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
19:55Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
19:38Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год
19:22Ремонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак
19:10На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник
Лента новостейМолния