https://crimea.ria.ru/20260825/v-minselkhoze-rossii-sozdali-opershtab-dlya-perenapravleniya-eksporta-produktsii-1158793290.html

В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции

В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции

В Минсельхозе России создан оперативный штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Об этом сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T22:42

2026-08-25T22:42

2026-08-25T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Минсельхозе России создан оперативный штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.Руководителем штаба назначен замминистра Максим Боровой. В состав оперштаба вошли представители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых союзов.Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, исходя из географии и экономики перевозок, добавили в пресс-службе.Федеральный центр развития экспорта продукции российского АПК "Агроэкспорт" ранее сообщил, что за прошедший сельскохозяйственный сезон Россия поставила на мировые рынки 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди ключевых экспортеров данного вида зерновых в мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Профицит зерна: какие меры господдержки нужны КрымуАграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зернаВ Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минсельхоз рф, экспорт, россия, новости, агропромышленный комплекс (апк)