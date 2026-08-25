В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции
В Минсельхозе России создан оперативный штаб для переориентации экспорта агропродукции
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы с полей разгружаются из зерновоза на сушильном комплексе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Минсельхозе России создан оперативный штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"В Минсельхозе создан оперативный штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции. Штаб сформирован для выработки оперативных решений по переориентации грузовых потоков и устранению логистических ограничений при транспортировке сельхозпродукции", – говорится в сообщении.
Руководителем штаба назначен замминистра Максим Боровой. В состав оперштаба вошли представители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых союзов.
"Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений", – указали в ведомстве.
Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, исходя из географии и экономики перевозок, добавили в пресс-службе.
Федеральный центр развития экспорта продукции российского АПК "Агроэкспорт" ранее сообщил, что за прошедший сельскохозяйственный сезон Россия поставила на мировые рынки 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди ключевых экспортеров данного вида зерновых в мире.
Читайте также на РИА Новости Крым: