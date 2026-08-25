https://crimea.ria.ru/20260825/v-minenergo-otsenili-situatsiyu-s-dizelnym-toplivom-v-rossii-1158807413.html

В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России

В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России

Ситуацию с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в Минэнерго России назвали стабильной. Об этом пишет РГ со ссылкой на данные министерства. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T21:35

2026-08-25T21:35

2026-08-25T21:35

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

дизельное топливо

новости

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Ситуацию с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в Минэнерго России назвали стабильной. Об этом пишет РГ со ссылкой на данные министерства.По данным министерства, власти прорабатывают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября, решение ожидается в ближайшее время. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, перечислили там.Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца года. При этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", заявил вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы чтобы нефтепроводящие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтяные компании России увеличивают поставки топливаВ РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классовВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), дизельное топливо, новости, транспорт