Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260825/v-minenergo-otsenili-situatsiyu-s-dizelnym-toplivom-v-rossii-1158807413.html
В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России
В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России
Ситуацию с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в Минэнерго России назвали стабильной. Об этом пишет РГ со ссылкой на данные министерства. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T21:35
2026-08-25T21:35
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
дизельное топливо
новости
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/62/1101656236_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_99bf9d59301a07095aee426c9d2d1044.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Ситуацию с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в Минэнерго России назвали стабильной. Об этом пишет РГ со ссылкой на данные министерства.По данным министерства, власти прорабатывают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября, решение ожидается в ближайшее время. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, перечислили там.Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца года. При этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", заявил вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы чтобы нефтепроводящие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтяные компании России увеличивают поставки топливаВ РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классовВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/62/1101656236_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_ddceb2fe9c75530d7216e715e8b134c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), дизельное топливо, новости, транспорт
В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России

В Минэнерго России назвали стабильной ситуацию с дизельным топливом

21:35 25.08.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНПЗ
НПЗ - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Ситуацию с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в Минэнерго России назвали стабильной. Об этом пишет РГ со ссылкой на данные министерства.
"Сейчас ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом стабильная. После ограничения экспорта дополнительные объемы были перенаправлены на внутренний рынок", – заявили в ведомстве.
По данным министерства, власти прорабатывают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября, решение ожидается в ближайшее время. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, перечислили там.
Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца года. При этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", заявил вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы чтобы нефтепроводящие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нефтяные компании России увеличивают поставки топлива
В РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классов
Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
 
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)Дизельное топливоНовостиТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции
22:21Где заправиться в Севастополе в среду
22:08Крымский мост: обстановка на объекте вечером 25 августа
21:56Как правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта
21:35В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России
21:20"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции
21:10Как школы Симферополя готовят к новому учебному году
20:57У берегов Севастополя произошло землетрясение
20:3239 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
20:21Как проходит диспансеризация в Крыму
20:11В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
19:55Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
19:38Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год
19:22Ремонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак
19:10На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник
18:52Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах
18:40Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
18:27Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины
18:16Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех
18:09Глава ЦРУ прибыл в Москву
Лента новостейМолния