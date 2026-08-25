https://crimea.ria.ru/20260825/v-krymu-sokhranyaetsya-defitsit-moschnosti---deystvuyut-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1158781971.html
В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения
В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения
В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T08:30
2026-08-25T08:30
2026-08-25T08:30
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136853880_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6ef7fcd7a5dbde7f64a9c07b12baf3d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".На предприятии напомнили, что на всей территории полуострова по-прежнему действуют ограничения электроснабжения. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. "Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Энергетики прилагают все усилия для возврата электроснабжения в штатный режим", - подчеркнули в "Крымэнерго".Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июне после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136853880_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_70838c313664624b5f092621b9936b96.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму
В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения
В Крыму из-за дефицита мощности действуют ограничения электроснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Сохраняются перебои с подачей электроэнергии из-за повреждений электрической сети и оборудования", - говорится в сообщении.
На предприятии напомнили, что на всей территории полуострова по-прежнему действуют ограничения электроснабжения. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
"Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Энергетики прилагают все усилия для возврата электроснабжения в штатный режим", - подчеркнули в "Крымэнерго".
Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июне после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.