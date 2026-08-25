https://crimea.ria.ru/20260825/v-krymu-sokhranyaetsya-defitsit-moschnosti---deystvuyut-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1158781971.html

В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения

В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения

В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T08:30

2026-08-25T08:30

2026-08-25T08:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".На предприятии напомнили, что на всей территории полуострова по-прежнему действуют ограничения электроснабжения. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. "Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Энергетики прилагают все усилия для возврата электроснабжения в штатный режим", - подчеркнули в "Крымэнерго".Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июне после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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