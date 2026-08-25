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В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения
В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения
В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T08:30
2026-08-25T08:30
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".На предприятии напомнили, что на всей территории полуострова по-прежнему действуют ограничения электроснабжения. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. "Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Энергетики прилагают все усилия для возврата электроснабжения в штатный режим", - подчеркнули в "Крымэнерго".Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июне после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму
В Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения

В Крыму из-за дефицита мощности действуют ограничения электроснабжения

08:30 25.08.2026
 
© КрымэнергоГУП РК "Крымэнерго" после реконструкции запустило высоковольтную подстанцию "Фотон" в г. Симферополе
ГУП РК Крымэнерго после реконструкции запустило высоковольтную подстанцию Фотон в г. Симферополе
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Сохраняются перебои с подачей электроэнергии из-за повреждений электрической сети и оборудования", - говорится в сообщении.
На предприятии напомнили, что на всей территории полуострова по-прежнему действуют ограничения электроснабжения. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
"Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Энергетики прилагают все усилия для возврата электроснабжения в штатный режим", - подчеркнули в "Крымэнерго".
Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июне после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.
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ГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаКрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в Крыму
 
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