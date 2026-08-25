В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии
В Крыму среди абитуриентов растет интерес к инженерным специальностям
09:58 25.08.2026 (обновлено: 10:01 25.08.2026)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтуденты-инженеры
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму среди абитуриентов растет интерес к специальностям инженерной направленности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелика Лучинкина, подводя предварительные итоги вступительной кампании.
"В этом году на инженерные направления подготовки более 20 человек на место. Конкурсная ситуация была очень высокой. <…> уже не первый год наблюдаем, как растет интерес к инженерии <…> А это и патенты, это работа на благо республики", – сказала Лучинкина.
По ее словам, в течение нескольких лет в вузе отмечен высокий конкурс на специальность "Прикладная информатика". Также традиционно в лидерах экономисты, психологи, журналисты, перечислила проректор.
При этом в КФУ им. В. Вернадского лидером в этом году также стали специальности "Программная инженерия" и "Стоматология". Об этом рассказал и.о. ректора вуза Владимир Курьянов.
"У нас лидер из года в год – это стоматология. <…> средний балл на стоматологию с 91-го в прошлом году поднялся до 96-ти в этом году. В лидеры вышла "Программная инженерия", с хорошим средним баллом 85", – рассказал Курьянов.
Ранее сообщалось, что в этом году интерес к поступлению в Крымский федеральный университет (КФУ) имени Вернадского проявили около семи тысяч абитуриентов, подавших заявления на 37 тысяч конкурсных групп.
Абитуриенты, поступающие в Крымский университет культуры, искусств и туризма чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров, рассказывала ранее начальник учебно-методического центра вуза Елена Новицкая.
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