https://crimea.ria.ru/20260825/v-krymu-rastet-interes-abiturientov-k-inzhenerii-1158626467.html

В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии

В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии

В Крыму среди абитуриентов растет интерес к специальностям инженерной направленности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый проректор... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T09:58

2026-08-25T09:58

2026-08-25T10:01

крым

кфу (крымский федеральный университет)

крымский инженерно-педагогический университет (кипу)

высшее образование в крыму

владимир курьянов

анжелика лучинкина

общество

студенты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму среди абитуриентов растет интерес к специальностям инженерной направленности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелика Лучинкина, подводя предварительные итоги вступительной кампании.По ее словам, в течение нескольких лет в вузе отмечен высокий конкурс на специальность "Прикладная информатика". Также традиционно в лидерах экономисты, психологи, журналисты, перечислила проректор.При этом в КФУ им. В. Вернадского лидером в этом году также стали специальности "Программная инженерия" и "Стоматология". Об этом рассказал и.о. ректора вуза Владимир Курьянов.Ранее сообщалось, что в этом году интерес к поступлению в Крымский федеральный университет (КФУ) имени Вернадского проявили около семи тысяч абитуриентов, подавших заявления на 37 тысяч конкурсных групп.Абитуриенты, поступающие в Крымский университет культуры, искусств и туризма чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров, рассказывала ранее начальник учебно-методического центра вуза Елена Новицкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 40 студентов вузов получат стипендии от СовминаВыпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭВ России создадут ряд студенческих землячеств Крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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крым, кфу (крымский федеральный университет), крымский инженерно-педагогический университет (кипу), высшее образование в крыму, владимир курьянов, анжелика лучинкина, общество, студенты