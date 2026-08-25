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В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии
В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии
В Крыму среди абитуриентов растет интерес к специальностям инженерной направленности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый проректор... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T09:58
2026-08-25T10:01
крым
кфу (крымский федеральный университет)
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
высшее образование в крыму
владимир курьянов
анжелика лучинкина
общество
студенты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму среди абитуриентов растет интерес к специальностям инженерной направленности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелика Лучинкина, подводя предварительные итоги вступительной кампании.По ее словам, в течение нескольких лет в вузе отмечен высокий конкурс на специальность "Прикладная информатика". Также традиционно в лидерах экономисты, психологи, журналисты, перечислила проректор.При этом в КФУ им. В. Вернадского лидером в этом году также стали специальности "Программная инженерия" и "Стоматология". Об этом рассказал и.о. ректора вуза Владимир Курьянов.Ранее сообщалось, что в этом году интерес к поступлению в Крымский федеральный университет (КФУ) имени Вернадского проявили около семи тысяч абитуриентов, подавших заявления на 37 тысяч конкурсных групп.Абитуриенты, поступающие в Крымский университет культуры, искусств и туризма чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров, рассказывала ранее начальник учебно-методического центра вуза Елена Новицкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 40 студентов вузов получат стипендии от СовминаВыпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭВ России создадут ряд студенческих землячеств Крыма
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крым, кфу (крымский федеральный университет), крымский инженерно-педагогический университет (кипу), высшее образование в крыму, владимир курьянов, анжелика лучинкина, общество, студенты
В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии

В Крыму среди абитуриентов растет интерес к инженерным специальностям

09:58 25.08.2026 (обновлено: 10:01 25.08.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтуденты-инженеры
Студенты-инженеры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму среди абитуриентов растет интерес к специальностям инженерной направленности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелика Лучинкина, подводя предварительные итоги вступительной кампании.

"В этом году на инженерные направления подготовки более 20 человек на место. Конкурсная ситуация была очень высокой. <…> уже не первый год наблюдаем, как растет интерес к инженерии <…> А это и патенты, это работа на благо республики", – сказала Лучинкина.

По ее словам, в течение нескольких лет в вузе отмечен высокий конкурс на специальность "Прикладная информатика". Также традиционно в лидерах экономисты, психологи, журналисты, перечислила проректор.
При этом в КФУ им. В. Вернадского лидером в этом году также стали специальности "Программная инженерия" и "Стоматология". Об этом рассказал и.о. ректора вуза Владимир Курьянов.
"У нас лидер из года в год – это стоматология. <…> средний балл на стоматологию с 91-го в прошлом году поднялся до 96-ти в этом году. В лидеры вышла "Программная инженерия", с хорошим средним баллом 85", – рассказал Курьянов.
Ранее сообщалось, что в этом году интерес к поступлению в Крымский федеральный университет (КФУ) имени Вернадского проявили около семи тысяч абитуриентов, подавших заявления на 37 тысяч конкурсных групп.
Абитуриенты, поступающие в Крымский университет культуры, искусств и туризма чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров, рассказывала ранее начальник учебно-методического центра вуза Елена Новицкая.
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