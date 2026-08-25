https://crimea.ria.ru/20260825/v-krymu-otklyuchili-gaz-v-simferopolskom-rayone-1158787249.html

В Крыму отключили газ в Симферопольском районе

В Крыму отключили газ в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В Крыму отключили газ в Симферопольском районе

Жители Симферопольского района полуострова временно остались без газоснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T10:51

2026-08-25T10:51

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крым

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Жители Симферопольского района полуострова временно остались без газоснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".При этом сроки, за которые специалисты планируют произвести работы, не уточняются.Ранее сообщалось, что два села в Красногвардейском районе Крыма останутся без газа 25 августа. Кроме того, в связи с техническими работами 25 августа на 17 улицах Керчи отключат газоснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируютСжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и какСколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицируют в 2026 году

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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