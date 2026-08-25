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В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
729 крымчан вошли в состав федерального регистра доноров костного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T20:11
2026-08-25T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 729 крымчан вошли в состав федерального регистра доноров костного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток зачастую остается единственным эффективным методом лечения для пациентов с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями крови, значительную часть из которых составляют дети. При этом поиск совместимого донора является сложнейшей задачей, поскольку шанс совпадения генотипов составляет 1 на 10 000, уточнили в пресс-службе.Процедура вступления в регистр предельно проста, абсолютно безопасна и не требует Стать потенциальным донором костного мозга и сдать кровь на типирование можно в ГБУЗ РК "Центр крови" в Симферополе, а также в его филиалах в Ялте, Керчи, Саках и Евпатории, перечислили в пресс-службе.Кроме того, вступить в регистр можно во время проведения "Донорских дней" выездными бригадами в городах и районах республики.В апреле в состав федерального регистра доноров костного мозга входило четыре тысячи крымчан.В 2025 году более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе. По Крыму эта цифра составляет более 24 тысяч, по Севастополю – 14 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в КрымуТри крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в РоссииКакие дополнительные трудовые гарантии положены донорам
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, крым, донорство костного мозга, минздрав крыма
В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга

Более 700 крымчан вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга с начала года

20:11 25.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 729 крымчан вошли в состав федерального регистра доноров костного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.
"В Республике Крым продолжается активная работа по расширению "Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток". За первые семь месяцев 2026 года желание стать потенциальными донорами выразили 729 жителей региона, из них 98 человек вступили в регистр в течение июля", – говорится в сообщении.
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток зачастую остается единственным эффективным методом лечения для пациентов с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями крови, значительную часть из которых составляют дети. При этом поиск совместимого донора является сложнейшей задачей, поскольку шанс совпадения генотипов составляет 1 на 10 000, уточнили в пресс-службе.
"На сегодняшний день в Федеральном регистре доноров костного мозга состоят уже 4 440 крымчан. Пятеро жителей республики стали реальными донорами и прошли процедуру забора клеток, подарив шанс на жизнь своим "генетическим двойникам", добавили в региональном Минздраве.
Процедура вступления в регистр предельно проста, абсолютно безопасна и не требует Стать потенциальным донором костного мозга и сдать кровь на типирование можно в ГБУЗ РК "Центр крови" в Симферополе, а также в его филиалах в Ялте, Керчи, Саках и Евпатории, перечислили в пресс-службе.
Кроме того, вступить в регистр можно во время проведения "Донорских дней" выездными бригадами в городах и районах республики.
В апреле в состав федерального регистра доноров костного мозга входило четыре тысячи крымчан.
В 2025 году более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе. По Крыму эта цифра составляет более 24 тысяч, по Севастополю – 14 тысяч.
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