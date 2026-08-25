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В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга

В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга

729 крымчан вошли в состав федерального регистра доноров костного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T20:11

2026-08-25T20:11

2026-08-25T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 729 крымчан вошли в состав федерального регистра доноров костного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток зачастую остается единственным эффективным методом лечения для пациентов с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями крови, значительную часть из которых составляют дети. При этом поиск совместимого донора является сложнейшей задачей, поскольку шанс совпадения генотипов составляет 1 на 10 000, уточнили в пресс-службе.Процедура вступления в регистр предельно проста, абсолютно безопасна и не требует Стать потенциальным донором костного мозга и сдать кровь на типирование можно в ГБУЗ РК "Центр крови" в Симферополе, а также в его филиалах в Ялте, Керчи, Саках и Евпатории, перечислили в пресс-службе.Кроме того, вступить в регистр можно во время проведения "Донорских дней" выездными бригадами в городах и районах республики.В апреле в состав федерального регистра доноров костного мозга входило четыре тысячи крымчан.В 2025 году более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе. По Крыму эта цифра составляет более 24 тысяч, по Севастополю – 14 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в КрымуТри крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в РоссииКакие дополнительные трудовые гарантии положены донорам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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