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В Керчи более 20 улиц до вечера остались без воды - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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В Керчи более 20 улиц до вечера остались без воды
В Керчи более 20 улиц до вечера остались без воды - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Керчи более 20 улиц до вечера остались без воды
В Керчи во вторник более чем на 20 улицах и переулках до вечера будет ограничено водоснабжение из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает предприятие "Вода... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T12:45
2026-08-25T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Керчи во вторник более чем на 20 улицах и переулках до вечера будет ограничено водоснабжение из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Уточняется, что воды не будет на улицах Бувина, Гайдара, Фрунзе, Королева, Бориса Тасуя, Полевая, Стрижевских, Левина, Красногвардейская, Котовского, Симферопольская, Глинки и других.Ограничения продлятся ориентировочно до 19:00Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, керчь, отключение воды в крыму, вода крыма
В Керчи более 20 улиц до вечера остались без воды

В Керчи 25 августа более 20 улиц остались без воды из-за ремонта на сетях

12:45 25.08.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Керчи во вторник более чем на 20 улицах и переулках до вечера будет ограничено водоснабжение из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
"25 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воды не будет на улицах Бувина, Гайдара, Фрунзе, Королева, Бориса Тасуя, Полевая, Стрижевских, Левина, Красногвардейская, Котовского, Симферопольская, Глинки и других.
Ограничения продлятся ориентировочно до 19:00
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