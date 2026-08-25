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В Армении задержан экс-президент Кочарян: что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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В Армении задержан экс-президент Кочарян: что известно
В Армении задержан экс-президент Кочарян: что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2026
В Армении задержан экс-президент Кочарян: что известно
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали бывшего президента республики, лидера оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна. Экс-глава... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T09:44
2026-08-25T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали бывшего президента республики, лидера оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна. Экс-глава государства доставлен в Антикоррупционный комитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Кочаряна.С чем связано задержание экс-президента - пока не сообщается.Агентство со ссылкой на Антикоррупционный комитет республики также проинформировало, что "в рамках уголовного производства по нескольким десяткам адресов проводятся обыски и другие процессуальные действия".По информации армянских СМИ, сына бывшего лидера страны Седрака Кочаряна также доставили в Антикоррупционный комитет.В данный момент в домах экс-главы государства и его сына находятся сотрудники службы национальной безопасности, проводятся обыски.Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. На прошедших в июне этого года парламентских возглавляемый им оппозиционный блок "Армения" набрал 9,92% голосов. Кочарян регулярно выступает с критикой политики премьер-министра Никола Пашиняна, в том числе избранного нынешними официальными властями европейского курса Еревана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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армения, новости, в мире, политика, ереван
В Армении задержан экс-президент Кочарян: что известно

В Армении силовики задержали экс-президента Кочаряна и проводят по стране массовые обыски

09:44 25.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали бывшего президента республики, лидера оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна. Экс-глава государства доставлен в Антикоррупционный комитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Кочаряна.
"Утром следственные органы доставили Кочаряна в Антикоррупционный комитет", - говорится в сообщении.
С чем связано задержание экс-президента - пока не сообщается.
Агентство со ссылкой на Антикоррупционный комитет республики также проинформировало, что "в рамках уголовного производства по нескольким десяткам адресов проводятся обыски и другие процессуальные действия".
По информации армянских СМИ, сына бывшего лидера страны Седрака Кочаряна также доставили в Антикоррупционный комитет.
В данный момент в домах экс-главы государства и его сына находятся сотрудники службы национальной безопасности, проводятся обыски.
Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. На прошедших в июне этого года парламентских возглавляемый им оппозиционный блок "Армения" набрал 9,92% голосов. Кочарян регулярно выступает с критикой политики премьер-министра Никола Пашиняна, в том числе избранного нынешними официальными властями европейского курса Еревана.
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