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В Армении задержан экс-президент Кочарян: что известно

В Армении задержан экс-президент Кочарян: что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2026

В Армении задержан экс-президент Кочарян: что известно

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали бывшего президента республики, лидера оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна. Экс-глава... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T09:44

2026-08-25T09:44

2026-08-25T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали бывшего президента республики, лидера оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна. Экс-глава государства доставлен в Антикоррупционный комитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Кочаряна.С чем связано задержание экс-президента - пока не сообщается.Агентство со ссылкой на Антикоррупционный комитет республики также проинформировало, что "в рамках уголовного производства по нескольким десяткам адресов проводятся обыски и другие процессуальные действия".По информации армянских СМИ, сына бывшего лидера страны Седрака Кочаряна также доставили в Антикоррупционный комитет.В данный момент в домах экс-главы государства и его сына находятся сотрудники службы национальной безопасности, проводятся обыски.Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. На прошедших в июне этого года парламентских возглавляемый им оппозиционный блок "Армения" набрал 9,92% голосов. Кочарян регулярно выступает с критикой политики премьер-министра Никола Пашиняна, в том числе избранного нынешними официальными властями европейского курса Еревана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, новости, в мире, политика, ереван