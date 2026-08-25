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Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько
Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько
Скончался специальный представитель управляющего делами президента России в Республике Крым, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Олег... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T17:46
2026-08-25T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Скончался специальный представитель управляющего делами президента России в Республике Крым, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Олег Подолько. Об этом сообщается на сайте Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника министерства культуры Крыма.Олег Подолько также возглавлял федеральное государственное бюджетное учреждение "Комплекс "Крым". Оно занимается организацией, охраной и использованием особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении управделами президента. Также в ведении "Комплекс "Крым" находится организация и осуществление эксплуатационно-технического обслуживания объектов недвижимого имущества, материально-техническое обеспечение и иное обеспечение специальных мероприятий, организация отдыха, оздоровления и санаторно-курортное лечение лиц, обслуживание которых, возложено на Управление делами.Учреждение курировало национальный парк "Крымский", Юсуповский садово-парковый дворцовый комплекс и комплекс "Курпаты".Олегу Подолько было 77 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, утраты, память
Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько
Умер спецпредставитель управделами президента РФ в Крыму и новых регионах Олег Подолько
17:46 25.08.2026 (обновлено: 17:51 25.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Скончался специальный представитель управляющего делами президента России в Республике Крым, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Олег Подолько. Об этом сообщается на сайте Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника министерства культуры Крыма.
"Ушел из жизни Олег Ефимович Подолько – человек, который всегда стоял на страже Российской государственности. Он активно поддерживал развитие совместных музейных проектов. Многие годы был искренним другом нашего Музея-заповедника", – говорится в публикации.
Олег Подолько также возглавлял федеральное государственное бюджетное учреждение "Комплекс "Крым". Оно занимается организацией, охраной и использованием особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении управделами президента. Также в ведении "Комплекс "Крым" находится организация и осуществление эксплуатационно-технического обслуживания объектов недвижимого имущества, материально-техническое обеспечение и иное обеспечение специальных мероприятий, организация отдыха, оздоровления и санаторно-курортное лечение лиц, обслуживание которых, возложено на Управление делами.
Учреждение курировало национальный парк "Крымский", Юсуповский садово-парковый дворцовый комплекс и комплекс "Курпаты".
Олегу Подолько было 77 лет.
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