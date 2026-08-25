https://crimea.ria.ru/20260825/umer-spetspredstavitel-upravdelami-prezidenta-v-krymu-oleg-podolko-1158803056.html

Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько

Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько

Скончался специальный представитель управляющего делами президента России в Республике Крым, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Олег... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T17:46

2026-08-25T17:46

2026-08-25T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Скончался специальный представитель управляющего делами президента России в Республике Крым, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Олег Подолько. Об этом сообщается на сайте Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника министерства культуры Крыма.Олег Подолько также возглавлял федеральное государственное бюджетное учреждение "Комплекс "Крым". Оно занимается организацией, охраной и использованием особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении управделами президента. Также в ведении "Комплекс "Крым" находится организация и осуществление эксплуатационно-технического обслуживания объектов недвижимого имущества, материально-техническое обеспечение и иное обеспечение специальных мероприятий, организация отдыха, оздоровления и санаторно-курортное лечение лиц, обслуживание которых, возложено на Управление делами.Учреждение курировало национальный парк "Крымский", Юсуповский садово-парковый дворцовый комплекс и комплекс "Курпаты".Олегу Подолько было 77 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, утраты, память