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У берегов Севастополя произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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У берегов Севастополя произошло землетрясение
У берегов Севастополя произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 25.08.2026
У берегов Севастополя произошло землетрясение
У берегов Севастополя вечером во вторник, 25 августа произошло землетрясение магнитудой 2.9. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T20:57
2026-08-25T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя вечером во вторник, 25 августа произошло землетрясение магнитудой 2.9. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.По ее информации, эпицентр был расположен в 15 километрах от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками.17 августа у берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров. В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.В июне в районе Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми – магнитудой 3.7 и 4.4. Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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У берегов Севастополя произошло землетрясение

У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2.9

20:57 25.08.2026 (обновлено: 21:10 25.08.2026)
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя вечером во вторник, 25 августа произошло землетрясение магнитудой 2.9. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.
По ее информации, эпицентр был расположен в 15 километрах от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками.

"В 20 часов 46 минут по местному времени зарегистрировано сейсмическое событие природного происхождения с энергетическим классом Кп=9.2 и магнитудой MSH=2.9." – проинформировала Бондарь.

© Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина БондарьЗемлетрясение в Черном море
Землетрясение в Черном море
© Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь
Землетрясение в Черном море
17 августа у берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров. В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.
В июне в районе Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми магнитудой 3.7 и 4.4. Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.
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