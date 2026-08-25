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У берегов Севастополя произошло землетрясение

У берегов Севастополя произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 25.08.2026

У берегов Севастополя произошло землетрясение

У берегов Севастополя вечером во вторник, 25 августа произошло землетрясение магнитудой 2.9. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T20:57

2026-08-25T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя вечером во вторник, 25 августа произошло землетрясение магнитудой 2.9. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.По ее информации, эпицентр был расположен в 15 километрах от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками.17 августа у берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров. В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.В июне в районе Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми – магнитудой 3.7 и 4.4. Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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