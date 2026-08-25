У берегов Севастополя произошло землетрясение
У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2.9
20:57 25.08.2026 (обновлено: 21:10 25.08.2026)
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя вечером во вторник, 25 августа произошло землетрясение магнитудой 2.9. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.
По ее информации, эпицентр был расположен в 15 километрах от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками.
"В 20 часов 46 минут по местному времени зарегистрировано сейсмическое событие природного происхождения с энергетическим классом Кп=9.2 и магнитудой MSH=2.9." – проинформировала Бондарь.
© Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина БондарьЗемлетрясение в Черном море
© Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь
Землетрясение в Черном море
17 августа у берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров. В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.
В июне в районе Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми – магнитудой 3.7 и 4.4. Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.