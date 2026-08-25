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Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год
Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год
Товарооборот России и Белоруссии по итогам прошлого года увеличился на три процента. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России, отметив, что первый... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T19:38
2026-08-25T19:38
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сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Товарооборот России и Белоруссии по итогам прошлого года увеличился на три процента. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России, отметив, что первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров посетил с рабочим визитом союзное государство.В ходе визита белорусский лидер Александр Лукашенко и зампредседателя правительства России Денис Мантуров обсудили приоритетные проекты и направления торгово-промышленного сотрудничества.При этом значительная доля товарооборота приходится на промышленную продукцию, так, по итогам прошлого года она составила почти 65%.Отношения между двумя странами не ограничиваются торговлей и развиваются в том числе за счет тесных кооперационных связей, обозначили в правительстве.Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии заявлял, что товарооборот России и Белоруссии по итогам 2025 года достиг рекордных 52 миллиардов долларов, а за первый квартал текущего года вырос еще на 7%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – ПутинСи Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьямиО чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае
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новости, россия, белоруссия, товарооборот, сотрудничество
Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год

Товарооборот РФ и Белоруссии вырос на 3% за прошлый год

19:38 25.08.2026
 
© РИА Новости . Andrei AleksandrovГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Andrei Aleksandrov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Товарооборот России и Белоруссии по итогам прошлого года увеличился на три процента. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России, отметив, что первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров посетил с рабочим визитом союзное государство.
В ходе визита белорусский лидер Александр Лукашенко и зампредседателя правительства России Денис Мантуров обсудили приоритетные проекты и направления торгово-промышленного сотрудничества.
"По итогам 2025 года товарооборот России и Белоруссии вырос примерно на 3%. В этом году положительная динамика сохраняется: только за первые 6 месяцев объем двусторонней торговли увеличился на 12,5%", – говорится в сообщении.
При этом значительная доля товарооборота приходится на промышленную продукцию, так, по итогам прошлого года она составила почти 65%.
Отношения между двумя странами не ограничиваются торговлей и развиваются в том числе за счет тесных кооперационных связей, обозначили в правительстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии заявлял, что товарооборот России и Белоруссии по итогам 2025 года достиг рекордных 52 миллиардов долларов, а за первый квартал текущего года вырос еще на 7%.
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