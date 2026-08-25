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Суд вынес вердикт по делу о махинациях с закупкой медтехники для Минобороны
Суд вынес вердикт по делу о махинациях с закупкой медтехники для Минобороны - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Суд вынес вердикт по делу о махинациях с закупкой медтехники для Минобороны
Бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам приговорен к шести годам лишения свободы по делу о махинациях с... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T15:44
2026-08-25T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам приговорен к шести годам лишения свободы по делу о махинациях с закупкой томографа для Минобороны. Вердикт вынес во вторник Замосковрецкий суд столицы, сообщает РИА Новости.По версии следствия, фигурант, занимая должность директора ГВСУ, при исполнении гособоронзаказа на закупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение контракта на поставку оборудования для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны по цене 121,7 миллиона рублей. В реальности же томограф обошелся дешевле, а разница в 48 миллионов рублей была присвоена гендиректором и главным бухгалтером фирмы-поставщика.Экс-руководителя ГВСУ признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшим тяжкие последствия.Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать руководящие должности в государственной службе сроком пять лет.Кроме того, суд лишил его звания заслуженного строителя, медали за заслуги перед Отчеством, Ордена почета и медали Минобороны за участие в СВОГендиректор и главбух компании-поставщика ранее получили условные сроки и штрафы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России растет число преступлений в оборонной сфереПутин отметил рост коррупции в РоссииОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ
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россия, министерство обороны рф, гособоронзаказ, новости, суд
Суд вынес вердикт по делу о махинациях с закупкой медтехники для Минобороны
Экс-глава военно-строительного управления получил 6 лет за махинации с закупками для МО
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам приговорен к шести годам лишения свободы по делу о махинациях с закупкой томографа для Минобороны. Вердикт вынес во вторник Замосковрецкий суд столицы, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, фигурант, занимая должность директора ГВСУ, при исполнении гособоронзаказа на закупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение контракта на поставку оборудования для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны по цене 121,7 миллиона рублей. В реальности же томограф обошелся дешевле, а разница в 48 миллионов рублей была присвоена гендиректором и главным бухгалтером фирмы-поставщика.
Экс-руководителя ГВСУ признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшим тяжкие последствия.
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать руководящие должности в государственной службе сроком пять лет.
Кроме того, суд лишил его звания заслуженного строителя, медали за заслуги перед Отчеством, Ордена почета и медали Минобороны за участие в СВО
Гендиректор и главбух компании-поставщика ранее получили условные сроки и штрафы.
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