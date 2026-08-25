https://crimea.ria.ru/20260825/sud-vynes-verdikt-po-delu-o-makhinatsiyakh-s-zakupkoy-medtekhniki-dlya-minoborony-1158798441.html

Суд вынес вердикт по делу о махинациях с закупкой медтехники для Минобороны

Суд вынес вердикт по делу о махинациях с закупкой медтехники для Минобороны - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Суд вынес вердикт по делу о махинациях с закупкой медтехники для Минобороны

Бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам приговорен к шести годам лишения свободы по делу о махинациях с... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T15:44

2026-08-25T15:44

2026-08-25T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам приговорен к шести годам лишения свободы по делу о махинациях с закупкой томографа для Минобороны. Вердикт вынес во вторник Замосковрецкий суд столицы, сообщает РИА Новости.По версии следствия, фигурант, занимая должность директора ГВСУ, при исполнении гособоронзаказа на закупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение контракта на поставку оборудования для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны по цене 121,7 миллиона рублей. В реальности же томограф обошелся дешевле, а разница в 48 миллионов рублей была присвоена гендиректором и главным бухгалтером фирмы-поставщика.Экс-руководителя ГВСУ признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшим тяжкие последствия.Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать руководящие должности в государственной службе сроком пять лет.Кроме того, суд лишил его звания заслуженного строителя, медали за заслуги перед Отчеством, Ордена почета и медали Минобороны за участие в СВОГендиректор и главбух компании-поставщика ранее получили условные сроки и штрафы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России растет число преступлений в оборонной сфереПутин отметил рост коррупции в РоссииОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ

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россия, министерство обороны рф, гособоронзаказ, новости, суд