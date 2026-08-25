Рейтинг@Mail.ru
Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260825/submariny-losos-i-sudak--istoriya-podvodnogo-flota-v-chernom-more-1158796974.html
Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
В августе 1907 года в Севастополь по железной дороге прибыли первые боевые подводные лодки типа "Голланд" – "Лосось" и "Судак". РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T18:40
2026-08-25T18:40
инфографика
военно-морской флот рф
история
подводный флот россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110476/43/1104764363_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_e42826c6835372c53ddfcbf697076b53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В августе 1907 года в Севастополь по железной дороге прибыли первые боевые подводные лодки типа "Голланд" – "Лосось" и "Судак".Ровно 119 лет назад – 25 августа – на воду спустили первую стотонную субмарину. Обе лодки и корабль-конвоир транспорт "Пендераклия" образовали отряд подводного плавания Черного моря и вошли в состав 28-го флотского экипажа.Еще три лодки – "Карп", "Карась" и "Камбала" – прибыли 4 мая 1908 года по железной дороге в разобранном виде. Приказом от 30 сентября 1909 года отряд подводного плавания Черного моря переформирован в дивизион подводных лодок в том же составе, в апреле 1914-го дивизион выделен в самостоятельную часть, а уже 15 сентября 1914 года приказом по Черноморскому флоту №49 была сформирована бригада подводных лодок в составе двух дивизионов, транспорта "Березань", заградителя "Краб" и водолазной партии.Бригада активно участвовала в Первой мировой войне на Черном море. Лодки вели позиционную службу, выставляли минные заграждения, проводили разведку. Суммарно подводные силы потопили до 300 турецких каботажных судов.Эти и другие факты из истории подводного плавания Черноморского флота – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания"Краб": первый в мире подводный минный заградитель – инфографикаВМФ России до конца года пополнят новые корабли и подводные лодки – Моисеев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110476/43/1104764363_33:0:486:340_1920x0_80_0_0_c6c97f7b97ca1b59c7174493490f4990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
военно-морской флот рф, история, подводный флот россии, инфографика
Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море

История подводного плавания Черноморского Флота РФ в инфографике РИА Новости Крым

18:40 25.08.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В августе 1907 года в Севастополь по железной дороге прибыли первые боевые подводные лодки типа "Голланд" – "Лосось" и "Судак".
Ровно 119 лет назад – 25 августа – на воду спустили первую стотонную субмарину. Обе лодки и корабль-конвоир транспорт "Пендераклия" образовали отряд подводного плавания Черного моря и вошли в состав 28-го флотского экипажа.
Еще три лодки – "Карп", "Карась" и "Камбала" – прибыли 4 мая 1908 года по железной дороге в разобранном виде. Приказом от 30 сентября 1909 года отряд подводного плавания Черного моря переформирован в дивизион подводных лодок в том же составе, в апреле 1914-го дивизион выделен в самостоятельную часть, а уже 15 сентября 1914 года приказом по Черноморскому флоту №49 была сформирована бригада подводных лодок в составе двух дивизионов, транспорта "Березань", заградителя "Краб" и водолазной партии.
Бригада активно участвовала в Первой мировой войне на Черном море. Лодки вели позиционную службу, выставляли минные заграждения, проводили разведку. Суммарно подводные силы потопили до 300 турецких каботажных судов.
Эти и другие факты из истории подводного плавания Черноморского флота – в инфографике РИА Новости Крым.
Первые подлодки Черноморского флота – инфографикаПервые подлодки Черноморского флота – инфографика
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания
"Краб": первый в мире подводный минный заградитель – инфографика
ВМФ России до конца года пополнят новые корабли и подводные лодки – Моисеев
 
ИнфографикаВоенно-морской флот РФИсторияПодводный флот России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
18:27Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины
18:16Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех
18:09Глава ЦРУ прибыл в Москву
17:59Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества
17:46Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько
17:39Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов
17:19Глава турецкой судоходной компании обвинил Украину в пиратстве
17:02В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать
16:55Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС
16:30Взрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дронов
16:15ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника
16:07В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу
15:57Под ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обмана
15:44Суд вынес вердикт по делу о махинациях с закупкой медтехники для Минобороны
15:35Пять населенных пунктов обесточены под Симферополем
15:22Очередь из 500 авто: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
14:55ВСУ дистанционно минируют дороги и поля на Херсонщине
14:43Смертельное ДТП с четырьмя детьми в Башкирии – фигурантом дела стал подросток
14:27Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров
Лента новостейМолния