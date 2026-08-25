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Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
В августе 1907 года в Севастополь по железной дороге прибыли первые боевые подводные лодки типа "Голланд" – "Лосось" и "Судак". РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T18:40
2026-08-25T18:40
2026-08-25T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В августе 1907 года в Севастополь по железной дороге прибыли первые боевые подводные лодки типа "Голланд" – "Лосось" и "Судак".Ровно 119 лет назад – 25 августа – на воду спустили первую стотонную субмарину. Обе лодки и корабль-конвоир транспорт "Пендераклия" образовали отряд подводного плавания Черного моря и вошли в состав 28-го флотского экипажа.Еще три лодки – "Карп", "Карась" и "Камбала" – прибыли 4 мая 1908 года по железной дороге в разобранном виде. Приказом от 30 сентября 1909 года отряд подводного плавания Черного моря переформирован в дивизион подводных лодок в том же составе, в апреле 1914-го дивизион выделен в самостоятельную часть, а уже 15 сентября 1914 года приказом по Черноморскому флоту №49 была сформирована бригада подводных лодок в составе двух дивизионов, транспорта "Березань", заградителя "Краб" и водолазной партии.Бригада активно участвовала в Первой мировой войне на Черном море. Лодки вели позиционную службу, выставляли минные заграждения, проводили разведку. Суммарно подводные силы потопили до 300 турецких каботажных судов.Эти и другие факты из истории подводного плавания Черноморского флота – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары из глубин океана - АПЛ "Хабаровск" вышла в море на ходовые испытания"Краб": первый в мире подводный минный заградитель – инфографикаВМФ России до конца года пополнят новые корабли и подводные лодки – Моисеев
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военно-морской флот рф, история, подводный флот россии, инфографика
Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
История подводного плавания Черноморского Флота РФ в инфографике РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В августе 1907 года в Севастополь по железной дороге прибыли первые боевые подводные лодки типа "Голланд" – "Лосось" и "Судак".
Ровно 119 лет назад – 25 августа – на воду спустили первую стотонную субмарину. Обе лодки и корабль-конвоир транспорт "Пендераклия" образовали отряд подводного плавания Черного моря и вошли в состав 28-го флотского экипажа.
Еще три лодки – "Карп", "Карась" и "Камбала" – прибыли 4 мая 1908 года по железной дороге в разобранном виде. Приказом от 30 сентября 1909 года отряд подводного плавания Черного моря переформирован в дивизион подводных лодок в том же составе, в апреле 1914-го дивизион выделен в самостоятельную часть, а уже 15 сентября 1914 года приказом по Черноморскому флоту №49 была сформирована бригада подводных лодок в составе двух дивизионов, транспорта "Березань", заградителя "Краб" и водолазной партии.
Бригада активно участвовала в Первой мировой войне на Черном море. Лодки вели позиционную службу, выставляли минные заграждения, проводили разведку. Суммарно подводные силы потопили до 300 турецких каботажных судов.
Эти и другие факты из истории подводного плавания Черноморского флота – в инфографике РИА Новости Крым.
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