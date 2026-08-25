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Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей
Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей
Стоимость работ по строительству газопровода к федеральному курорту на западном побережье Крыма составит более 738 миллионов рублей. Соответствующая информация... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T11:59
2026-08-25T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Стоимость работ по строительству газопровода к федеральному курорту на западном побережье Крыма составит более 738 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в распоряжении главы республики об определении единственного подрядчика по госконтракту.Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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газопровод, крым, новости крыма, курорты крыма, газоснабжение, "золотые пески россии"
Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей
Стоимость строительства газопровода к курорту в западном Крыму составит 738 млн рублей