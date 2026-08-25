https://crimea.ria.ru/20260825/stroitelstvo-gazoprovoda-k-kurortu-na-zapade-kryma-oboydetsya-v-738-mln-rubley-1158789456.html

Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей

Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей

Стоимость работ по строительству газопровода к федеральному курорту на западном побережье Крыма составит более 738 миллионов рублей. Соответствующая информация... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T11:59

2026-08-25T11:59

2026-08-25T11:59

газопровод

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газоснабжение

"золотые пески россии"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Стоимость работ по строительству газопровода к федеральному курорту на западном побережье Крыма составит более 738 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в распоряжении главы республики об определении единственного подрядчика по госконтракту.Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газопровод, крым, новости крыма, курорты крыма, газоснабжение, "золотые пески россии"