Рейтинг@Mail.ru
Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260825/stroitelstvo-gazoprovoda-k-kurortu-na-zapade-kryma-oboydetsya-v-738-mln-rubley-1158789456.html
Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей
Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей
Стоимость работ по строительству газопровода к федеральному курорту на западном побережье Крыма составит более 738 миллионов рублей. Соответствующая информация... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T11:59
2026-08-25T11:59
газопровод
крым
новости крыма
курорты крыма
газоснабжение
"золотые пески россии"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155216312_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5cc4f95e76ecfde8f0f2341288de87fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Стоимость работ по строительству газопровода к федеральному курорту на западном побережье Крыма составит более 738 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в распоряжении главы республики об определении единственного подрядчика по госконтракту.Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155216312_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_ecb1216bdfb0beb0b65073f5e1fc1bfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газопровод, крым, новости крыма, курорты крыма, газоснабжение, "золотые пески россии"
Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей

Стоимость строительства газопровода к курорту в западном Крыму составит 738 млн рублей

11:59 25.08.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МахРаспределительный газопровод в Крыму
Распределительный газопровод в Крыму
© Канал Сергея Аксенова в Мах
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Стоимость работ по строительству газопровода к федеральному курорту на западном побережье Крыма составит более 738 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в распоряжении главы республики об определении единственного подрядчика по госконтракту.
"Определить Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство газопровода к территории туристического комплекса "Золотые пески" с ценой контракта 738 миллионов 528 тысяч 263 рубля", - говорится в документе.
Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГазопроводКрымНовости КрымаКурорты КрымаГазоснабжение"Золотые пески России"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров
14:11В Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам Одесса и "Южный"
13:59Ландшафтному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ
13:49Один человек погиб и более 100 пострадали при пожаре на Амурском ГХК
13:39Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
13:21"Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского
13:05ЧП на Амурском геохимическом комплексе – что известно
12:57ВСУ ударили по Белгородской области – один человек погиб и четверо ранены
12:45В Керчи более 20 улиц до вечера остались без воды
12:37ВСУ атаковали два села в Брянской области – один человек погиб и двое ранены
12:23Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"
12:11Российские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР
11:59Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей
11:45Киев создал клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данных
11:37В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей
11:20В селах и деревнях России появятся передвижные аптеки
11:13Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
11:09Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили за решетку
11:01Двое детей попали под колеса легковушки на Кубани
10:51В Крыму отключили газ в Симферопольском районе
Лента новостейМолния