https://crimea.ria.ru/20260825/spasti-grazhdanskikh-kak-stroyat-antidronovye-koridory-v-khersonskoy-oblasti-1158743707.html

Спасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской области

Спасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Спасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской области

Более 200 километров антидроновых коридоров оборудовано военными инженерами группировки "Днепр" в Херсонской области. Об этом информирует в понедельник... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T06:55

2026-08-25T06:55

2026-08-25T06:55

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Более 200 километров антидроновых коридоров оборудовано военными инженерами группировки "Днепр" в Херсонской области. Об этом информирует в понедельник пресс-служба Минобороны РФСпециальные сети устанавливают вдоль дорог. Благодаря ячеистой структуре защитных экранов, БПЛА противника теряют управление, запутываются и не могут достичь намеченной цели, рассказывает на опубликованных Минобороны кадрах начальник комендантского поста с позывным "Вжик"."На дорогах оборудованы антидроновые коридоры для защиты военных и гражданских лиц во время движения. Их эффективность очевидна: при подлете БПЛА они запутываются в сетях и теряют возможность полета к цели. Бывали случаи, когда дрон застревал в сетях без детонации. В таких ситуациях мы незамедлительно вызывали саперов, которые разминировали устройство и вывозили его на лабораторную базу для детального изучения тактико-технических характеристик противника", – говорит он.По словам офицера, за время работы коридоров военным удалось нейтрализовать и захватить для изучения множество образцов вражеской техники. В их числе — ударные дроны "Булава", разведывательно-ударные аппараты "Хорнет", а также различные FPV-дроны квадрокоптерного типа. Полученные данные позволяют российским специалистам совершенствовать средства радиоэлектронной борьбы и противодействия."Работы по усилению защитных рубежей продолжаются. Это позволит значительно расширить зону безопасного перемещения, создать дополнительные условия для стабильной работы тыловых служб и повысить защищенность гражданского населения, остающегося в районах, прилегающих к линии боевого соприкосновения", – констатируют в МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские саперы разминируют Херсонскую область с помощью роботовРоссийские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье ДнепраБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, видео, херсонская область, беспилотник (бпла, дрон), видео