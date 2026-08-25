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Спасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Спасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской области
Спасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Спасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской области
Более 200 километров антидроновых коридоров оборудовано военными инженерами группировки "Днепр" в Херсонской области. Об этом информирует в понедельник... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T06:55
2026-08-25T06:55
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
видео
херсонская область
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Более 200 километров антидроновых коридоров оборудовано военными инженерами группировки "Днепр" в Херсонской области. Об этом информирует в понедельник пресс-служба Минобороны РФСпециальные сети устанавливают вдоль дорог. Благодаря ячеистой структуре защитных экранов, БПЛА противника теряют управление, запутываются и не могут достичь намеченной цели, рассказывает на опубликованных Минобороны кадрах начальник комендантского поста с позывным "Вжик"."На дорогах оборудованы антидроновые коридоры для защиты военных и гражданских лиц во время движения. Их эффективность очевидна: при подлете БПЛА они запутываются в сетях и теряют возможность полета к цели. Бывали случаи, когда дрон застревал в сетях без детонации. В таких ситуациях мы незамедлительно вызывали саперов, которые разминировали устройство и вывозили его на лабораторную базу для детального изучения тактико-технических характеристик противника", – говорит он.По словам офицера, за время работы коридоров военным удалось нейтрализовать и захватить для изучения множество образцов вражеской техники. В их числе — ударные дроны "Булава", разведывательно-ударные аппараты "Хорнет", а также различные FPV-дроны квадрокоптерного типа. Полученные данные позволяют российским специалистам совершенствовать средства радиоэлектронной борьбы и противодействия."Работы по усилению защитных рубежей продолжаются. Это позволит значительно расширить зону безопасного перемещения, создать дополнительные условия для стабильной работы тыловых служб и повысить защищенность гражданского населения, остающегося в районах, прилегающих к линии боевого соприкосновения", – констатируют в МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские саперы разминируют Херсонскую область с помощью роботовРоссийские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье ДнепраБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, видео, херсонская область, беспилотник (бпла, дрон), видео
Спасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской области

В Херсонской области создано более 200 километров антидроновых коридоров

06:55 25.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Более 200 километров антидроновых коридоров оборудовано военными инженерами группировки "Днепр" в Херсонской области. Об этом информирует в понедельник пресс-служба Минобороны РФ
"Военнослужащие группировки войск "Днепр" завершили очередной этап оборудования логистических маршрутов в Херсонской области. На сегодняшний день общая протяженность защищенных антидроновых коридоров достигла 200 километров. Эти сооружения играют ключевую роль в обеспечении устойчивости обороны и безопасности передвижения воинских колонн и гражданских лиц в прифронтовой зоне", – сказано в сообщении.
Специальные сети устанавливают вдоль дорог. Благодаря ячеистой структуре защитных экранов, БПЛА противника теряют управление, запутываются и не могут достичь намеченной цели, рассказывает на опубликованных Минобороны кадрах начальник комендантского поста с позывным "Вжик".
"На дорогах оборудованы антидроновые коридоры для защиты военных и гражданских лиц во время движения. Их эффективность очевидна: при подлете БПЛА они запутываются в сетях и теряют возможность полета к цели. Бывали случаи, когда дрон застревал в сетях без детонации. В таких ситуациях мы незамедлительно вызывали саперов, которые разминировали устройство и вывозили его на лабораторную базу для детального изучения тактико-технических характеристик противника", – говорит он.
По словам офицера, за время работы коридоров военным удалось нейтрализовать и захватить для изучения множество образцов вражеской техники. В их числе — ударные дроны "Булава", разведывательно-ударные аппараты "Хорнет", а также различные FPV-дроны квадрокоптерного типа. Полученные данные позволяют российским специалистам совершенствовать средства радиоэлектронной борьбы и противодействия.
"Работы по усилению защитных рубежей продолжаются. Это позволит значительно расширить зону безопасного перемещения, создать дополнительные условия для стабильной работы тыловых служб и повысить защищенность гражданского населения, остающегося в районах, прилегающих к линии боевого соприкосновения", – констатируют в МО.
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Вооруженные силы РоссииНовости СВОМинистерство обороны РФВидеоХерсонская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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