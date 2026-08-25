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Смертельное ДТП с четырьмя детьми в Башкирии – фигурантом дела стал подросток

Смертельное ДТП с четырьмя детьми в Башкирии – фигурантом дела стал подросток - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Смертельное ДТП с четырьмя детьми в Башкирии – фигурантом дела стал подросток

14-летний подросток погиб и еще двое получили травмы различной степени тяжести в результате наезда мотоцикла, которым управлял 16-летний юноша, в группу детей... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T14:43

2026-08-25T14:43

2026-08-25T14:47

новости

башкирия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 14-летний подросток погиб и еще двое получили травмы различной степени тяжести в результате наезда мотоцикла, которым управлял 16-летний юноша, в группу детей на обочине в Башкортостане. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.По данным правоохранителей, подозреваемый мчался на кроссовом мотоцикле по автодороге в Туймазинском районе, при этом прав на управление транспортным средством не имел. В какой-то момент он наехал на троих несовершеннолетних пешеходов, которые шли во встречном направлении по левой стороне обочины.Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя региона. Кроме того, следствием организована проверка по факту вовлечения несовершеннолетнего водителя в совершение действий, представляющих опасность для жизни, уточнили в ведомстве.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, добавили в пресс-службе.Ранее в Крыму сотрудники Госавтоинспекции выявили двух подростков без прав на мототранспорте. Также Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей. Еще раньше в Симферопольском районе в результате столкновения мопеда и питбайка погиб подросток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уберечь детей на мототранспорте в Крыму – экспертСупернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспортеНа какие преступления идут подростки в Крыму – данные СК

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, башкирия, ск рф (следственный комитет российской федерации), мототранспорт, дтп