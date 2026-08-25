https://crimea.ria.ru/20260825/russkie-gidroplany-nad-bolgariey-kak-proiskhodil-nalet-na-varnu-1158771306.html

Русские гидропланы над Болгарией: как происходил налет на Варну

Русские гидропланы над Болгарией: как происходил налет на Варну - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Русские гидропланы над Болгарией: как происходил налет на Варну

25 августа 1916 года, 110 лет назад, силы русского Черноморского флота под командованием вице-адмирала Александра Колчака совершили авианалет на порт... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T08:46

2026-08-25T08:46

2026-08-25T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 25 августа 1916 года, 110 лет назад, силы русского Черноморского флота под командованием вице-адмирала Александра Колчака совершили авианалет на порт болгарского города Варна.Болгария в Первой мировой войне воевала на стороне Центральных держав – Германии и Австро-Венгрии, а также примкнувшей к ним Турции, надеясь отнять у Сербии Македонию.Варна могла угрожать военным коммуникациям русской армии и служить базой для турецких кораблей. В этой связи необходимо было атаковать ключевой порт страны-противника.Для атаки были направлены девять сторожевых катеров, эскадренный миноносец "Заветный" и транспортные корабли "Император Александр I", "Император Николай I" и "Алмаз". Они перевозили 20 гидропланов, готовых бомбить Варну. Им предстояло сбросить бомбы на портовые склады, а потом вернуться на борт стоявших в отдалении авиатранспортов.Рано утром 25 августа 1916 года гидросамолеты начали спускать на воду и готовить к взлету. Однако из-за неисправностей и сильного шторма в воздух смогли подняться лишь пять гидропланов из 20.Долетевшие до Варны самолеты сбросили бомбы на порт, гавань и зенитные батареи. При этом некоторые вражеские корабли оказались повреждены, а в самом городе возник сильный пожар. Исполнив задание, самолеты благополучно вернулись к родной эскадре и успешно приземлились.Три болгарских гидросамолета предприняли атаку на русские авиатранспорты и миноносцы, но бомбардировка не принесла никакого успеха.При возвращении в Севастополь русские корабли вновь подверглись атаке вражеских самолетов. Две бомбы попали в эскадренный миноносец "Поспешный". Погибли восемь человек, еще 20 получили ранения.Налет на Варну стал одним из первых в мире массированных применений авиации морского базирования против береговых объектов и одной из наиболее успешных операций Черноморского флота в Первой мировой войне.Детали операции - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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история, болгария, первая мировая война, александр колчак, россия, инфографика