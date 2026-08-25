https://crimea.ria.ru/20260825/rossiyskie-voyska-idut-vpered-osvobozhdena-annovka-v-dnr--1158789686.html

Российские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР

Российские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Российские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР

Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T12:11

2026-08-25T12:11

2026-08-25T12:14

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зеленое в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – заявление МедведеваЕще три населенных пункта освободила армия России в ДНР, на Запорожье и СумщинеРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

донецкая народная республика (днр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии