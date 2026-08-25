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Российские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Российские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР
Российские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Российские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T12:11
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донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зеленое в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – заявление МедведеваЕще три населенных пункта освободила армия России в ДНР, на Запорожье и СумщинеРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Российские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Анновка в ДНР

12:11 25.08.2026 (обновлено: 12:14 25.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание снайперских пар группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО в ДНР.
Боевое слаживание снайперских пар группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО в ДНР. - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Накануне российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зеленое в ДНР.
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