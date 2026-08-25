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Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины

Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины

Два сухогруза, четыре хранилища с военным имуществом и резервуары с топливом поразили российские военные в портах Украины во вторник, 25 августа. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T18:27

2026-08-25T18:27

2026-08-25T18:27

новости сво

одесская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Два сухогруза, четыре хранилища с военным имуществом и резервуары с топливом поразили российские военные в портах Украины во вторник, 25 августа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, удары по украинским портам наносились ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузуБудет ли в России новая волна мобилизации – ответ КремляПолторы сотни воздушных целей сбили над регионами России

одесская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине