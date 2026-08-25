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Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины
Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины
Два сухогруза, четыре хранилища с военным имуществом и резервуары с топливом поразили российские военные в портах Украины во вторник, 25 августа. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T18:27
2026-08-25T18:27
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вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Два сухогруза, четыре хранилища с военным имуществом и резервуары с топливом поразили российские военные в портах Украины во вторник, 25 августа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, удары по украинским портам наносились ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузуБудет ли в России новая волна мобилизации – ответ КремляПолторы сотни воздушных целей сбили над регионами России
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новости сво, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины

Российские военные поразили два сухогруза и резервуары с топливом в двух портах Украины

18:27 25.08.2026
 
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
Пожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Два сухогруза, четыре хранилища с военным имуществом и резервуары с топливом поразили российские военные в портах Украины во вторник, 25 августа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В порту "Южный" поражены два сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. В порту "Черноморск" поражены резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ", – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, удары по украинским портам наносились ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования.
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