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Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров
Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров
Россия никогда не забудет совершенные режимом Владимира Зеленского теракты и будет добиваться справедливости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T14:27
2026-08-25T14:49
сергей лавров
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владимир зеленский
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Россия никогда не забудет совершенные режимом Владимира Зеленского теракты и будет добиваться справедливости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с секретарем Святого Престола по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером.Лавров также отметил, что киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам было от 20 до 23 лет.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В качестве обвиняемых в совершении теракта проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко.Президент России Владимир Путин заявил, что наказание для преступников, совершивших этот теракт, будет неотвратимым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил охранников атакованного общежития в СтаробельскеЭто их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – ПутинНебензя сравнил теракт в Старобельске с жестокостью нацистов
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сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский, атаки всу, терроризм, диверсия
Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров

Россия не забудет теракты Зеленского и будет добиваться справедливости – Лавров

14:27 25.08.2026 (обновлено: 14:49 25.08.2026)
 
© Фото: пресс-служба главы Крыма / Перейти в фотобанкГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Россия никогда не забудет совершенные режимом Владимира Зеленского теракты и будет добиваться справедливости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с секретарем Святого Престола по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером.
"Безусловно, мы не забудем никогда и будем добиваться справедливости в связи с кровавым террористическим актом Зеленского в Старобельске", – сказал глава российского дипведомства.
Лавров также отметил, что киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям.

"Очередное кровавое преступление произошло буквально в ночь на 24 августа в Краснодарском крае, Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки ВСУ по гражданским объектам погибли дети. И такой же был налет дронов на город Нижнекамск, там тоже погибли мирные жители, включая детей", – подчеркнул министр.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам было от 20 до 23 лет.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В качестве обвиняемых в совершении теракта проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко.
Президент России Владимир Путин заявил, что наказание для преступников, совершивших этот теракт, будет неотвратимым.
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Сергей ЛавровРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАтаки ВСУТерроризмДиверсия
 
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