Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров
Россия не забудет теракты Зеленского и будет добиваться справедливости – Лавров
14:27 25.08.2026 (обновлено: 14:49 25.08.2026)
© Фото: пресс-служба главы Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Россия никогда не забудет совершенные режимом Владимира Зеленского теракты и будет добиваться справедливости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с секретарем Святого Престола по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером.
"Безусловно, мы не забудем никогда и будем добиваться справедливости в связи с кровавым террористическим актом Зеленского в Старобельске", – сказал глава российского дипведомства.
Лавров также отметил, что киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям.
"Очередное кровавое преступление произошло буквально в ночь на 24 августа в Краснодарском крае, Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки ВСУ по гражданским объектам погибли дети. И такой же был налет дронов на город Нижнекамск, там тоже погибли мирные жители, включая детей", – подчеркнул министр.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам было от 20 до 23 лет.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В качестве обвиняемых в совершении теракта проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко.
Президент России Владимир Путин заявил, что наказание для преступников, совершивших этот теракт, будет неотвратимым.
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