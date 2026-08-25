https://crimea.ria.ru/20260825/rossiya-ne-zabudet-krovavye-terakty-zelenskogo--lavrov-1158795035.html

Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров

Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров

Россия никогда не забудет совершенные режимом Владимира Зеленского теракты и будет добиваться справедливости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T14:27

2026-08-25T14:27

2026-08-25T14:49

сергей лавров

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атаки всу

терроризм

диверсия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Россия никогда не забудет совершенные режимом Владимира Зеленского теракты и будет добиваться справедливости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с секретарем Святого Престола по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером.Лавров также отметил, что киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам было от 20 до 23 лет.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В качестве обвиняемых в совершении теракта проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко.Президент России Владимир Путин заявил, что наказание для преступников, совершивших этот теракт, будет неотвратимым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил охранников атакованного общежития в СтаробельскеЭто их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – ПутинНебензя сравнил теракт в Старобельске с жестокостью нацистов

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сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский, атаки всу, терроризм, диверсия