Ремонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак
10 миллиардов направят в Крыму на ремонт двух участков дороги Грушевка – Судак
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорога на Судак
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму выбрали подрядчика, который проведет реконструкцию двух участков дороги Грушевка – Судак. На выполнение работ направят более 10 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение главы Республики Крым размещено на официальном сайте регионального правительства.
"Определить АО "Крымавтодор" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак". Этап 2.2. Реконструкция существующей автодороги Грушевка – Судак на участках км 1+000 – км 3+400 и км 5+500 – км 17+850", – говорится в тексте документа.
В распоряжении указано, что стоимость контракта составляет 10,29 миллиарда рублей. Заключен он должен быть на срок до 1 декабря 2027 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.
Ранее сообщалось, что первый участок съезда с "Тавриды" на Судак – дорогу от Льговского до Грушевки – откроют в июле 2026 года. Объект разделили на три участка. На втором этапе – от Грушевки в сторону Судака – велась активная работа по вырубке насаждений, отсыпке дорожного полотна.
Новый участок автодороги от трассы "Таврида" к Судаку пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии, заявлял ранее замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя" Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.
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