https://crimea.ria.ru/20260825/remont-za-10-milliardov-chto-sdelayut-na-trasse-grushevka--sudak-1158804184.html

Ремонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак

Ремонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Ремонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак

В Крыму выбрали подрядчика, который проведет реконструкцию двух участков дороги Грушевка – Судак. На выполнение работ направят более 10 миллиардов рублей... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T19:22

2026-08-25T19:22

2026-08-25T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму выбрали подрядчика, который проведет реконструкцию двух участков дороги Грушевка – Судак. На выполнение работ направят более 10 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение главы Республики Крым размещено на официальном сайте регионального правительства.В распоряжении указано, что стоимость контракта составляет 10,29 миллиарда рублей. Заключен он должен быть на срок до 1 декабря 2027 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.Ранее сообщалось, что первый участок съезда с "Тавриды" на Судак – дорогу от Льговского до Грушевки – откроют в июле 2026 года. Объект разделили на три участка. На втором этапе – от Грушевки в сторону Судака – велась активная работа по вырубке насаждений, отсыпке дорожного полотна.Новый участок автодороги от трассы "Таврида" к Судаку пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии, заявлял ранее замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя" Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в КрымуТысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летНа Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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