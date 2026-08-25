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Работа ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Работа ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУ
Работа ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Работа ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУ
Работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги временно приостановлена после атаки ВСУ, идущие через нее поезда задерживаются. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T07:46
2026-08-25T07:46
железная дорога
краснодарский край
новости
логистика
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги временно приостановлена после атаки ВСУ, идущие через нее поезда задерживаются. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Отмечается, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае."Краснодарским транспортным прокурором координируются действия сотрудников правоохранительных органов и иных ведомств, контролируется соблюдение прав пассажиров", – сказано в сообщении.Оперативный прием и правовую помощь можно получить, обратившись на специально организованную ведомством горячую линию по номеру: 8-919-899-87-33.Ранее утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на Краснодарский край обломки БПЛА упали на территорию ж/д станции Афипская, где в результате два человека погибли, а еще двое получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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железная дорога, краснодарский край, новости, логистика, происшествия, атаки всу
Работа ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУ

Работа ж/д станции Афипская на Кубани остановлена после удара ВСУ - поезда задерживаются

07:46 25.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги временно приостановлена после атаки ВСУ, идущие через нее поезда задерживаются. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
"В результате атаки БПЛА временно приостановлена работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги. Есть пострадавшие и погибшие. Имеются задержки подвижного состав", – сказано в сообщении ведомства в официальном канале на платформе МАКС.
Отмечается, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае.
"Краснодарским транспортным прокурором координируются действия сотрудников правоохранительных органов и иных ведомств, контролируется соблюдение прав пассажиров", – сказано в сообщении.
Оперативный прием и правовую помощь можно получить, обратившись на специально организованную ведомством горячую линию по номеру: 8-919-899-87-33.
Ранее утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на Краснодарский край обломки БПЛА упали на территорию ж/д станции Афипская, где в результате два человека погибли, а еще двое получили ранения.
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