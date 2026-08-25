https://crimea.ria.ru/20260825/pyat-naselennykh-punktov-obestocheny-pod-simferopolem-1158798148.html

Пять населенных пунктов обесточены под Симферополем

Пять населенных пунктов обесточены под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Пять населенных пунктов обесточены под Симферополем

Пять поселков под Симферополем остались без электроснабжения днем во вторник, сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T15:35

2026-08-25T15:35

2026-08-25T15:37

новости крыма

симферопольский район

электроэнергия

электричество

электросети

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Пять поселков под Симферополем остались без электроснабжения днем во вторник, сообщает предприятие "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования, сообщили ранее в "Крымэнерго". На предприятии напомнили, что на всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июне после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..

симферопольский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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