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Пять населенных пунктов обесточены под Симферополем
Пять населенных пунктов обесточены под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Пять населенных пунктов обесточены под Симферополем
Пять поселков под Симферополем остались без электроснабжения днем во вторник, сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T15:35
2026-08-25T15:35
2026-08-25T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Пять поселков под Симферополем остались без электроснабжения днем во вторник, сообщает предприятие "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования, сообщили ранее в "Крымэнерго". На предприятии напомнили, что на всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июне после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, симферопольский район, электроэнергия, электричество, электросети, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Пять населенных пунктов обесточены под Симферополем
В Крыму обесточены пять населенных пунктов под Симферополем
15:35 25.08.2026 (обновлено: 15:37 25.08.2026)