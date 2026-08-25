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Путин поприветствовал участников форума "Патриоты России"
Путин поприветствовал участников форума "Патриоты России" - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Путин поприветствовал участников форума "Патриоты России"
Всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов "Патриоты России" собрал в Тюмени ответственных, неравнодушных людей из многих регионов России, он будет РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T09:01
2026-08-25T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов "Патриоты России" собрал в Тюмени ответственных, неравнодушных людей из многих регионов России, он будет содействовать обмену лучшим опытом и практическими наработками. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к участникам форума.Президент отдельно отметил внимание волонтеров и активистов, которое они уделяют поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, помогают героям в лечении и реабилитации. Также волонтеры оказывают содействие в решении юридических проблем, открытии собственного дела, получении новой профессии, трудоустройстве.Федеральный форум волонтеров и гражданских активистов "Патриоты России" проводится впервые по инициативе полпреда в УрФО Артема Жоги при поддержке президента Владимира Путина. На участие в форуме поступили заявки от 1727 человек из 71 региона России и Белоруссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), тюмень, новости, россия, волонтеры
Путин поприветствовал участников форума "Патриоты России"
Путин поприветствовал участников форума волонтеров и активистов "Патриоты России"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов "Патриоты России" собрал в Тюмени ответственных, неравнодушных людей из многих регионов России, он будет содействовать обмену лучшим опытом и практическими наработками. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к участникам форума.
"Форум собрал в Тюмени сотни ответственных, неравнодушных людей из многих регионов России…, тех, кто подает достойный пример активной гражданской, жизненной позиции и посвящает себя участию в социально значимых, востребованных времени инициативах", - отметил президент.
Президент отдельно отметил внимание волонтеров и активистов, которое они уделяют поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, помогают героям в лечении и реабилитации. Также волонтеры оказывают содействие в решении юридических проблем, открытии собственного дела, получении новой профессии, трудоустройстве.
Федеральный форум волонтеров и гражданских активистов "Патриоты России" проводится впервые по инициативе полпреда в УрФО Артема Жоги при поддержке президента Владимира Путина. На участие в форуме поступили заявки от 1727 человек из 71 региона России и Белоруссии.
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