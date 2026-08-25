https://crimea.ria.ru/20260825/putin-poprivetstvoval-uchastnikov-foruma-patrioty-rossii-1158782428.html

Путин поприветствовал участников форума "Патриоты России"

Путин поприветствовал участников форума "Патриоты России" - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Путин поприветствовал участников форума "Патриоты России"

Всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов "Патриоты России" собрал в Тюмени ответственных, неравнодушных людей из многих регионов России, он будет РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T09:01

2026-08-25T09:01

2026-08-25T09:01

владимир путин (политик)

тюмень

новости

россия

волонтеры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов "Патриоты России" собрал в Тюмени ответственных, неравнодушных людей из многих регионов России, он будет содействовать обмену лучшим опытом и практическими наработками. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к участникам форума.Президент отдельно отметил внимание волонтеров и активистов, которое они уделяют поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, помогают героям в лечении и реабилитации. Также волонтеры оказывают содействие в решении юридических проблем, открытии собственного дела, получении новой профессии, трудоустройстве.Федеральный форум волонтеров и гражданских активистов "Патриоты России" проводится впервые по инициативе полпреда в УрФО Артема Жоги при поддержке президента Владимира Путина. На участие в форуме поступили заявки от 1727 человек из 71 региона России и Белоруссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тюмень

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), тюмень, новости, россия, волонтеры