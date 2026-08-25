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Полторы сотни воздушных целей сбили над регионами России
Полторы сотни воздушных целей сбили над регионами России - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Полторы сотни воздушных целей сбили над регионами России
За ночь над регионами России силы ПВО уничтожили полторы сотни воздушных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T08:38
2026-08-25T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силы ПВО уничтожили полторы сотни воздушных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 воздушных целей", - говорится в сообщении.Ранее утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ обломки БПЛА упали на территорию ж/д станции Афипская, где в результате два человека погибли, а еще двое получили ранения. Работа станции временно приостановлена. Также произошел пожар не территории нефтеперерабатывающего предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Полторы сотни воздушных целей сбили над регионами России
Полторы сотни воздушных целей ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России