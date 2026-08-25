https://crimea.ria.ru/20260825/pod-udarom-deti-i-uchitelya-kak-moshenniki-ispolzuyut-shkolnuyu-temu-dlya-obmana-1158799085.html

Под ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обмана

Под ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обмана - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Под ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обмана

Перед началом учебного года мошенники все чаще используют школьную тему, чтобы получить деньги, данные банковских карт, пароли и коды из СМС. Их жертвами... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T15:57

2026-08-25T15:57

2026-08-25T15:57

мошенничество

школа

мария львова-белова

новости

кибербезопасность

киберпреступность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110364/35/1103643519_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_39f1c2ce9639b70b78606ee0a3de0503.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Перед началом учебного года мошенники все чаще используют школьную тему, чтобы получить деньги, данные банковских карт, пароли и коды из СМС. Их жертвами становятся и дети, и родители, и учителя. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в своем канале в МАКС.По словам детского омбудсмена, часто мошенники пишут родителям школьников от имени учителя, школы или родительского комитета и просят срочно перевести деньги на технику, экскурсию, подарок учителю или другие "нужды класса". Иногда для убедительности аферисты используют взломанные аккаунты педагогов или родителей.Также злоумышленники используют схему "подтверждения доступа" к электронному дневнику, просят активировать аккаунт, добавить ребенка в класс или восстановить учетную запись. Для этого они просят родителей учеников перейти по ссылке или назвать код из СМС.Кроме того, мошенники, обещая выплаты, пособия или компенсации на расходы к 1 сентября, направляют на сайты, похожие на портал "Госуслуги". Там просят ввести персональные данные, реквизиты карты или код подтверждения.Нередки случаи, когда аферисты рассылают сообщения о розыгрышах, подарках, сертификатах и "бесплатных школьных наборах". Чтобы получить "приз", предлагают перейти по ссылке, оплатить небольшую комиссию, ввести данные карты или установить приложение.Чтобы защититься от злоумышленников, детский омбудсмен рекомендует никому не сообщать коды из СМС, пароли и данные банковской карты. Если у вас от имени школы просят деньги, код или личную информацию, нужно перепроверить эти сведения – позвонить учителю или в школу."Не переходите на Госуслуги, в электронный дневник, банк или интернет-магазин по ссылкам из сообщений. Открывайте официальное приложение или вводите адрес сайта самостоятельно. Не устанавливайте присланные "из школы" приложения и файлы и не предоставляйте посторонним удаленный доступ к телефону или компьютеру", - советует Львова-Белова.Ребенку следует объяснить, что если незнакомый человек звонит ему или пишет, пугает, просит деньги, код из СМС или требует скрыть разговор от родителей – нужно прекратить общение и сразу рассказать взрослым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев создал клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данныхМошенники придумали новые схемы на фоне запуска цифрового рубляМошенники перед 1 сентября обманывают учителей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, школа, мария львова-белова, новости, кибербезопасность, киберпреступность