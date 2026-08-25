https://crimea.ria.ru/20260825/perevorot-ili-vybory-chto-zhdet-ukrainu-1158755635.html

Переворот или выборы: что ждет Украину

Переворот или выборы: что ждет Украину - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Переворот или выборы: что ждет Украину

На фоне растущего недовольства украинского народа, на котором сегодня играет Запад, продвигая своих кандидатов на пост главы киевского режима, на Украине... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T07:53

2026-08-25T07:53

2026-08-25T07:53

мнения

игорь шатров

украина

владимир зеленский

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_dcf555df5cfe418279f9ec8e8ba2cf34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На фоне растущего недовольства украинского народа, на котором сегодня играет Запад, продвигая своих кандидатов на пост главы киевского режима, на Украине возможен либо переворот, либо выборы, хотя и то и другое сегодня может казаться невероятным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Глава киевского режима Владимир Зеленский на днях заявил, что проведение выборов в условиях военного конфликта – это "в целом большие риски", а проведение их сейчас – "это цунами для государства, которое расколет Украину".По словам Шатрова, Украина уже расколота, при этом запугана много лет.Но, как показало время, терпению украинского народа все же есть предел, даже в таких условиях – против беззакония ТЦК на Украине начались протесты локального характера, в отдельных случаях женщины отбивали своих мужчин, не отдавая на растерзание власти, добавил эксперт."Потом этих случаев стало множество, а теперь это уже система. Украинцы увидели, что всех не пересажают", – отметил он.Именно поэтому сейчас подготовленные на Западе политики, а точнее, те, кого пытаются ими сделать, в том числе экс-глава минобороны Украины Михаил Федоров, начинают выступать с заявлениями, которые находят поддержку у украинцев, так что те даже не боятся выходить на улицы, сказал Шатров."Но если в той самой Украине кто-то выходит на улицы, неужели их сейчас нельзя быстренько упаковать и запихнуть в следственный изолятор, в тюрьму посадить? Возможно. Но этого не делает власть. Потому что она уже боится", – считает эксперт.Вот только боится она не своего народа, с которым быстро бы разобралась, а тех, кто управляет этим теперь уже видимым политическим кризисом, подчеркнул он.А раз так, "значит, будет какое-то дальнейшее движение", считает эксперт."Вот какое – я здесь предсказать не могу. Это может быть как переворот, так и выборы, что сейчас кажется невероятным", – резюмировал он.Ранее политолог Юрий Светов, комментируя призыв экс-министра обороны Украины Михаила Федорова к проведению выборов, сказал, что что за этим политическим персонажем стоят внешние силы, желающие провернуть смену украинской власти по сценарию Молдавии, то есть игнорировав мнение народа, что станет лишним доказательством несостоявшейся страны за 35 лет "независимости".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовит смену власти на Украине по сценарию Молдавии: о чем говорит заявление Федорова На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России На Украине за подготовку к смене власти арестованы несколько человек

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, украина, владимир зеленский, в мире