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Переворот или выборы: что ждет Украину - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Переворот или выборы: что ждет Украину
Переворот или выборы: что ждет Украину - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Переворот или выборы: что ждет Украину
На фоне растущего недовольства украинского народа, на котором сегодня играет Запад, продвигая своих кандидатов на пост главы киевского режима, на Украине... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T07:53
2026-08-25T07:53
мнения
игорь шатров
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На фоне растущего недовольства украинского народа, на котором сегодня играет Запад, продвигая своих кандидатов на пост главы киевского режима, на Украине возможен либо переворот, либо выборы, хотя и то и другое сегодня может казаться невероятным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Глава киевского режима Владимир Зеленский на днях заявил, что проведение выборов в условиях военного конфликта – это "в целом большие риски", а проведение их сейчас – "это цунами для государства, которое расколет Украину".По словам Шатрова, Украина уже расколота, при этом запугана много лет.Но, как показало время, терпению украинского народа все же есть предел, даже в таких условиях – против беззакония ТЦК на Украине начались протесты локального характера, в отдельных случаях женщины отбивали своих мужчин, не отдавая на растерзание власти, добавил эксперт."Потом этих случаев стало множество, а теперь это уже система. Украинцы увидели, что всех не пересажают", – отметил он.Именно поэтому сейчас подготовленные на Западе политики, а точнее, те, кого пытаются ими сделать, в том числе экс-глава минобороны Украины Михаил Федоров, начинают выступать с заявлениями, которые находят поддержку у украинцев, так что те даже не боятся выходить на улицы, сказал Шатров."Но если в той самой Украине кто-то выходит на улицы, неужели их сейчас нельзя быстренько упаковать и запихнуть в следственный изолятор, в тюрьму посадить? Возможно. Но этого не делает власть. Потому что она уже боится", – считает эксперт.Вот только боится она не своего народа, с которым быстро бы разобралась, а тех, кто управляет этим теперь уже видимым политическим кризисом, подчеркнул он.А раз так, "значит, будет какое-то дальнейшее движение", считает эксперт."Вот какое – я здесь предсказать не могу. Это может быть как переворот, так и выборы, что сейчас кажется невероятным", – резюмировал он.Ранее политолог Юрий Светов, комментируя призыв экс-министра обороны Украины Михаила Федорова к проведению выборов, сказал, что что за этим политическим персонажем стоят внешние силы, желающие провернуть смену украинской власти по сценарию Молдавии, то есть игнорировав мнение народа, что станет лишним доказательством несостоявшейся страны за 35 лет "независимости".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовит смену власти на Украине по сценарию Молдавии: о чем говорит заявление Федорова На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России На Украине за подготовку к смене власти арестованы несколько человек
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РИА Новости Крым
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96
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мнения, игорь шатров, украина, владимир зеленский, в мире
Переворот или выборы: что ждет Украину

На Украине могут провести выборы в период СВО под давлением Запада – эксперт

07:53 25.08.2026
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныФлаг Украины
Флаг Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На фоне растущего недовольства украинского народа, на котором сегодня играет Запад, продвигая своих кандидатов на пост главы киевского режима, на Украине возможен либо переворот, либо выборы, хотя и то и другое сегодня может казаться невероятным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на днях заявил, что проведение выборов в условиях военного конфликта – это "в целом большие риски", а проведение их сейчас – "это цунами для государства, которое расколет Украину".
По словам Шатрова, Украина уже расколота, при этом запугана много лет.
"Долгое время, практически все годы конфликта, политики как таковой на Украине не было, и она как будто была довольна тем ужасом, в котором находится, а на самом деле не была довольна – Украина была напугана, запугана даже. Она находилась под угрозой постоянного ареста, преследований, потому что украинцам сказали, что нужна война с Россией – и все, позиция может быть только одна", – сказал Шатров.
Но, как показало время, терпению украинского народа все же есть предел, даже в таких условиях – против беззакония ТЦК на Украине начались протесты локального характера, в отдельных случаях женщины отбивали своих мужчин, не отдавая на растерзание власти, добавил эксперт.
"Потом этих случаев стало множество, а теперь это уже система. Украинцы увидели, что всех не пересажают", – отметил он.
Именно поэтому сейчас подготовленные на Западе политики, а точнее, те, кого пытаются ими сделать, в том числе экс-глава минобороны Украины Михаил Федоров, начинают выступать с заявлениями, которые находят поддержку у украинцев, так что те даже не боятся выходить на улицы, сказал Шатров.
"Но если в той самой Украине кто-то выходит на улицы, неужели их сейчас нельзя быстренько упаковать и запихнуть в следственный изолятор, в тюрьму посадить? Возможно. Но этого не делает власть. Потому что она уже боится", – считает эксперт.
Вот только боится она не своего народа, с которым быстро бы разобралась, а тех, кто управляет этим теперь уже видимым политическим кризисом, подчеркнул он.
"В последние год – полтора мы обсуждали истории, которые проходили под ковром – вот они вышли на поверхность. Понятно, что тот же Федоров несамостоятельная фигура, он имеет поддержку определенную, похоже, в Штатах, по всем показателям это все-таки американская история, а не европейская. То есть Зеленского будет менять не народ, а те, кто им сейчас манипулирует, управляет, его кукловоды. Они готовят ему смену уже в открытую", – сказал Шатров.
А раз так, "значит, будет какое-то дальнейшее движение", считает эксперт.
"Вот какое – я здесь предсказать не могу. Это может быть как переворот, так и выборы, что сейчас кажется невероятным", – резюмировал он.
Ранее политолог Юрий Светов, комментируя призыв экс-министра обороны Украины Михаила Федорова к проведению выборов, сказал, что что за этим политическим персонажем стоят внешние силы, желающие провернуть смену украинской власти по сценарию Молдавии, то есть игнорировав мнение народа, что станет лишним доказательством несостоявшейся страны за 35 лет "независимости".
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