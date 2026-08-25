Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов России
Ozon отключил постоплату заказов в 38 регионах России после атак ВСУ на склады
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКоробки с товарами на складе логистического центра Ozon
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Российский маркетплейс Ozon после атак ВСУ на свои склады отключил постоплату заказов в 38 регионах России для поддержки пострадавших продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса в канале МАКС.
"Чтобы возвратов на наших складов было меньше, выключили постоплату в 38 регионах для заказов на товары продавцов, работающих по модели FBO (c нашего склада)", – сказано в сообщении.
Кроме того, до 22 сентября отменили штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки.
"Многие продавцы сейчас хотят распродать товары, находящиеся на складах – получаем огромное число запросов по этому поводу. Поэтому запустили акции "Скидка на сток" – они помогут продавцам быстро распродать товары с разных складов и не тратить время и ресурсы на их вывоз", – добавили в компании.
Среди прочих мер поддержки сейлеров – отмена оплаты за размещение товаров на пострадавшем складе. Отмечается, что среди прочих такое решение было принято руководством маркетплейса в день первого ЧП на объекте в Самарской области, и теперь их распространили на все логистические центры, которые могут быть закрыты из-за атак БПЛА.
"На товары в Оренбурге, Махачкале и Краснодаре меры уже действуют", – отметили в пресс-службе.
Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали склады Ozon в трех регионах России – Республике Адыгея, Ставропольском крае и Республике Дагестан, не обошлось без пострадавших. В компании заявили, что работа склада в Махачкале остановлена. Товары, размещенные там, скрыты с витрины. Заказы, которые не смогут привезти, отменяются.
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