https://crimea.ria.ru/20260825/ozon-otklyuchil-postoplatu-zakazov-v-desyatkakh-regionov-rossii-1158781792.html

Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов России

Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов России - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов России

Российский маркетплейс Ozon после атак ВСУ на свои склады отключил постоплату заказов в 38 регионах России для поддержки пострадавших продавцов. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T08:19

2026-08-25T08:19

2026-08-25T08:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Российский маркетплейс Ozon после атак ВСУ на свои склады отключил постоплату заказов в 38 регионах России для поддержки пострадавших продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса в канале МАКС.Кроме того, до 22 сентября отменили штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки."Многие продавцы сейчас хотят распродать товары, находящиеся на складах – получаем огромное число запросов по этому поводу. Поэтому запустили акции "Скидка на сток" – они помогут продавцам быстро распродать товары с разных складов и не тратить время и ресурсы на их вывоз", – добавили в компании.Среди прочих мер поддержки сейлеров – отмена оплаты за размещение товаров на пострадавшем складе. Отмечается, что среди прочих такое решение было принято руководством маркетплейса в день первого ЧП на объекте в Самарской области, и теперь их распространили на все логистические центры, которые могут быть закрыты из-за атак БПЛА."На товары в Оренбурге, Махачкале и Краснодаре меры уже действуют", – отметили в пресс-службе.Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали склады Ozon в трех регионах России – Республике Адыгея, Ставропольском крае и Республике Дагестан, не обошлось без пострадавших. В компании заявили, что работа склада в Махачкале остановлена. Товары, размещенные там, скрыты с витрины. Заказы, которые не смогут привезти, отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на Wildberries: Кабмин поддержит пострадавший бизнес Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады Для операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ozon, маркетплейс, новости, атаки всу, россия