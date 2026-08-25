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Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов России - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов России
Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов России - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов России
Российский маркетплейс Ozon после атак ВСУ на свои склады отключил постоплату заказов в 38 регионах России для поддержки пострадавших продавцов. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T08:19
2026-08-25T08:19
ozon
маркетплейс
новости
атаки всу
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Российский маркетплейс Ozon после атак ВСУ на свои склады отключил постоплату заказов в 38 регионах России для поддержки пострадавших продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса в канале МАКС.Кроме того, до 22 сентября отменили штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки."Многие продавцы сейчас хотят распродать товары, находящиеся на складах – получаем огромное число запросов по этому поводу. Поэтому запустили акции "Скидка на сток" – они помогут продавцам быстро распродать товары с разных складов и не тратить время и ресурсы на их вывоз", – добавили в компании.Среди прочих мер поддержки сейлеров – отмена оплаты за размещение товаров на пострадавшем складе. Отмечается, что среди прочих такое решение было принято руководством маркетплейса в день первого ЧП на объекте в Самарской области, и теперь их распространили на все логистические центры, которые могут быть закрыты из-за атак БПЛА."На товары в Оренбурге, Махачкале и Краснодаре меры уже действуют", – отметили в пресс-службе.Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали склады Ozon в трех регионах России – Республике Адыгея, Ставропольском крае и Республике Дагестан, не обошлось без пострадавших. В компании заявили, что работа склада в Махачкале остановлена. Товары, размещенные там, скрыты с витрины. Заказы, которые не смогут привезти, отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на Wildberries: Кабмин поддержит пострадавший бизнес Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады Для операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что
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ozon, маркетплейс, новости, атаки всу, россия
Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов России

Ozon отключил постоплату заказов в 38 регионах России после атак ВСУ на склады

08:19 25.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКоробки с товарами на складе логистического центра Ozon
Коробки с товарами на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Российский маркетплейс Ozon после атак ВСУ на свои склады отключил постоплату заказов в 38 регионах России для поддержки пострадавших продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса в канале МАКС.
"Чтобы возвратов на наших складов было меньше, выключили постоплату в 38 регионах для заказов на товары продавцов, работающих по модели FBO (c нашего склада)", – сказано в сообщении.
Кроме того, до 22 сентября отменили штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки.
"Многие продавцы сейчас хотят распродать товары, находящиеся на складах – получаем огромное число запросов по этому поводу. Поэтому запустили акции "Скидка на сток" – они помогут продавцам быстро распродать товары с разных складов и не тратить время и ресурсы на их вывоз", – добавили в компании.
Среди прочих мер поддержки сейлеров – отмена оплаты за размещение товаров на пострадавшем складе. Отмечается, что среди прочих такое решение было принято руководством маркетплейса в день первого ЧП на объекте в Самарской области, и теперь их распространили на все логистические центры, которые могут быть закрыты из-за атак БПЛА.
"На товары в Оренбурге, Махачкале и Краснодаре меры уже действуют", – отметили в пресс-службе.
Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали склады Ozon в трех регионах России – Республике Адыгея, Ставропольском крае и Республике Дагестан, не обошлось без пострадавших. В компании заявили, что работа склада в Махачкале остановлена. Товары, размещенные там, скрыты с витрины. Заказы, которые не смогут привезти, отменяются.
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OzonМаркетплейсНовостиАтаки ВСУРоссия
 
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