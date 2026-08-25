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Один человек погиб и более 100 пострадали при пожаре на Амурском ГХК
Один человек погиб и более 100 пострадали при пожаре на Амурском ГХК - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Один человек погиб и более 100 пострадали при пожаре на Амурском ГХК
Девятнадцать пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе госпитализированы в больницы с травмами средней и высокой степени тяжести. Одного из... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T13:49
2026-08-25T13:49
2026-08-25T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Девятнадцать пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе госпитализированы в больницы с травмами средней и высокой степени тяжести. Одного из них, гражданина Китая, не удалось спасти. Еще более 100 человек получили легкие травмы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Ранее на предприятии сообщили, что больницы города Свободный поступили пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Сейчас число пострадавших выросло.Уточняется, что семье погибшего работника будет оказана поддержка, в том числе материальная.Кроме того, к отправке в Амурскую область готовится спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров, добавили в пресс-службе. Также к оказанию помощи пострадавшим уже привлечены частные медицинские организации региона.Отмечается, что на строительной площадке продолжается ликвидация очага возгорания, специалистами специальных служб ведется контролируемое выжигание остатков технических газов.По информации на официальном сайте компании, Амурский газохимический комплекс (АГХК) является одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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амурская область, новости, происшествия, пожар, россия
Один человек погиб и более 100 пострадали при пожаре на Амурском ГХК
Один человек погиб и более 100 пострадали на пожаре в Амурском газохимическом комплексе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Девятнадцать пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе госпитализированы в больницы с травмами средней и высокой степени тяжести. Одного из них, гражданина Китая, не удалось спасти. Еще более 100 человек получили легкие травмы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Ранее на предприятии сообщили
, что больницы города Свободный поступили пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Сейчас число пострадавших выросло.
"В больницы города Свободный с травмами средней и высокой степени тяжести госпитализированы 19 человек. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, одного из пострадавших, сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Уточняется, что семье погибшего работника будет оказана поддержка, в том числе материальная.
Кроме того, к отправке в Амурскую область готовится спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров, добавили в пресс-службе. Также к оказанию помощи пострадавшим уже привлечены частные медицинские организации региона.
"С легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, к специалистам медицинских служб обратились еще 104 человека, им оказана помощь", – уточнили в компании.
Отмечается, что на строительной площадке продолжается ликвидация очага возгорания, специалистами специальных служб ведется контролируемое выжигание остатков технических газов.
По информации на официальном сайте компании, Амурский газохимический комплекс (АГХК) является одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок.
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