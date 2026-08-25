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Один человек погиб и более 100 пострадали при пожаре на Амурском ГХК

Один человек погиб и более 100 пострадали при пожаре на Амурском ГХК - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Один человек погиб и более 100 пострадали при пожаре на Амурском ГХК

Девятнадцать пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе госпитализированы в больницы с травмами средней и высокой степени тяжести. Одного из... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T13:49

2026-08-25T13:49

2026-08-25T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Девятнадцать пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе госпитализированы в больницы с травмами средней и высокой степени тяжести. Одного из них, гражданина Китая, не удалось спасти. Еще более 100 человек получили легкие травмы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Ранее на предприятии сообщили, что больницы города Свободный поступили пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Сейчас число пострадавших выросло.Уточняется, что семье погибшего работника будет оказана поддержка, в том числе материальная.Кроме того, к отправке в Амурскую область готовится спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров, добавили в пресс-службе. Также к оказанию помощи пострадавшим уже привлечены частные медицинские организации региона.Отмечается, что на строительной площадке продолжается ликвидация очага возгорания, специалистами специальных служб ведется контролируемое выжигание остатков технических газов.По информации на официальном сайте компании, Амурский газохимический комплекс (АГХК) является одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, новости, происшествия, пожар, россия